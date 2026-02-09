SwitchBot introduceert AI Hub met OpenClaw-ondersteuning

SwitchBot heeft vandaag de AI Hub aangekondigd. Een hub zoals je die kent van het merk, maar dit keer boordevol AI-mogelijkheden. Volgens het bedrijf is dit apparaat ’s werelds eerste lokale home AI-agent met ondersteuning voor OpenClaw, een open-source autonoom AI-agent. De nieuwe hub combineert edge AI-computing, Vision-Language Models (VLM) en smart home-bediening in één apparaat en draait volledig lokaal, zonder afhankelijkheid van de cloud.

AI draait volledig lokaal

Waar OpenClaw normaal gesproken draait in de cloud of op een pc, kiest SwitchBot met de AI Hub voor een compacte oplossing in huis. Gebruikers kunnen OpenClaw direct op de hub laten draaien en toegang krijgen tot verschillende Large Language Models, bereikbaar vanuit maximaal vijftig chatapps, waaronder WhatsApp, iMessage en Discord. Via OpenClaw kan de SwitchBot AI Hub bovendien communiceren met meerdere smart home-platformen, zoals Home Assistant, Apple Home en Google Home. Vanaf maart wordt het ook mogelijk om SwitchBot-apparaten en automatiseringen rechtstreeks via chatapps aan te sturen. Omdat alles lokaal draait, belooft SwitchBot betere privacybescherming en lagere latency.

Eerste edge hub met Vision-Language Models

De AI Hub fungeert ook zelfstandig als slimme edge hub. In combinatie met SwitchBot-camera’s of RTSP-camera’s van derden gebruikt het systeem Vision-Language Models om camerabeelden te interpreteren. Denk aan automatische samenvattingen van gebeurtenissen, AI-zoekfuncties in videobeelden, dagelijkse huisrapporten en nauwkeurigere meldingen.

Deze AI-inzichten kunnen direct dienen als triggers voor automatiseringen, bijvoorbeeld voor beveiliging, thuisklimaat en comfort of het in de gaten houden van huisdieren. Daarnaast bevat de hub een lokale NVR-functie op basis van Frigate, met ondersteuning voor maximaal acht camera’s, on-device gezichtsherkenning, gratis lokale opslag en uitbreidbare opslag tot 16 TB.

Slimme automatisering met OpenClaw

In combinatie met OpenClaw wordt natuurlijke, conversatiegerichte bediening mogelijk. Gebruikers kunnen vragen stellen over de status van hun huis, live camerabeelden bekijken, apparaten bedienen of slimme scènes starten — ook over meerdere platformen heen.

OpenClaw kan daarnaast proactief meedenken door gedrag en gewoontes te onthouden en hierop te anticiperen. Zo kan de AI Hub bij aanbellen automatisch een beeld sturen via een chatapp, waarna de gebruiker kan beslissen of de deur op afstand wordt ontgrendeld.

Prijs en beschikbaarheid

De SwitchBot AI Hub is per direct verkrijgbaar via de officiële SwitchBot-website met een adviesprijs van 259,99 euro. Er is ook een pakket met de AI Hub en een 3K Pan/Tilt-camera van het merk voor 299,99 euro. Ondersteuning voor OpenClaw wordt eind februari geactiveerd via een software-update. In maart volgt uitgebreidere toegang tot SwitchBot Skills via OpenClaw. Meer informatie vind je op de website van SwitchBot.