Nieuwe uitgave: Music Emotion februari 2026

OP DE COVER:

Advance Paris A8 APEX 30th edition – Een absolute allrounder

In verband met het 30-jarig bestaan zet Advance Paris vier jubileum modellen op de markt. Drie geïntegreerde versterkers en een cd-speler. Twee van de drie versterkers, de A10 APEX en A12 APEX, zijn door ontwikkelingen van bestaande modellen met verbeterde techniek en een meer luxe uitstraling. Het instapmodel, de A8 APEX, is volledig nieuw ontwikkeld en onderwerp van deze test.

TESTED

Monitor Audio Bronze 300 7G – Een uitzonderlijk goede performer

Tijdens het ingaan van de wintertijd ontvang ik twee fijne vloerstaanders van Monitor Audio ter review. Dit zijn de Monitor Audio Bronze 300 7G, waarbij de ë7Gí staat voor zevende generatie van de Bronze Series. De 300 is het hoogst gepositioneerde model in deze serie. In deze zevende generatie wordt gebruik gemaakt van technologie ontwikkeld voor de hoogst gepositioneerde Gold en Silver Series. Hiermee worden diverse verbeteringen in het ontwerp en de techniek in de gunstig geprijsde Bronze Serie doorgevoerd. Hoe presteert dit betaalbare topmodel in de praktijk?

DALI EPIKORE 7 – Absoluut topmodel voor gewone woonkamers

De EPIKORE-luidsprekers die DALI als nieuwe toplijn boven de oudere Epicon-familie presenteerde, vormen het sluitstuk op de high-endambities van de Denen. Met heel veel techniek van het KORE-vlaggenschip, belooft met name de kleinste EPIKORE 7-vloerstaander de beste audioprestaties die DALI kan leveren naar je woonkamer te brengen.

Leema Acoustic iD85 prototype – Een veelbelovende versterker op komst

Wat is het toch boeiend om getuige te mogen zijn van de ontwikkeling van mooie hifi-componenten. Vaak gaat er een lange tijd vooraf aan de marktintroductie, soms zelfs jaren. Die jaren worden gevuld met research en development, het selecteren en testen van de best mogelijke elektronische onderdelen en, tenslotte, fysiek ontwerp en het bouwen van de eerste prototypes. Vanaf dat moment worden de oren van grotere betekenis dan meetapparatuur. Immers, je wilt als fabrikant ook je eigen, voor het publiek herkenbare klankeigenschappen verwezenlijken. Een unieke kans dus, toen een Leema Acoustics iD85 prototype geÔntegreerde versterker in mijn testruimte verscheen. En heel bijzonder: de definitieve productieversie komt in een volgende nummer aan bod, zodat we dit ontwikkelingsproces mooi kunnen volgen.

Canton Atelier OnWall 9 – Discrete muurspeakers voor spannend tv-geluid

Cantons vernieuwde Atelier-lijn bestaat uit speakers die je kunt inbouwen. Maar er zijn ook varianten die je op de muur kunt monteren, wat een heel intrigerende manier is om je televisie te verrijken met twee echte hifi-speakers – die ook nog eens heel discreet zijn.



Atoll ST300 Signature, PR300 Evolution & AM300 – Vriendelijke en goed gemanierde fransozen

Atoll Électronique is een Franse hififabrikant en is in 1997 opgericht door de broers Stéphane en Emmanuel Dubruiel. Dit in Normandië gevestigde bedrijf fabriceert sinds de oprichting hoogwaardige, compromisloos ontworpen audiocomponenten. Van importeur Viertron ontvang ik drie fraaie hifi componenten van Atoll ter review. Presteren deze echt zo netjes als dat ze eruitzien? Lees snel verder.

Akiko Audio Corelli Corundum – Let the music flow!

Akiko is de naam van een prinses uit de Japanse keizerlijke familie. Een populaire voornaam in Japan die ‘edel kind’ of ‘stralend kind’ betekent. Je zou dus vermoeden dat Akiko Audio uit het Land van de Rijzende Zon komt. Niets is minder waar, Akiko Audio is het geesteskind van twee honorabele Nederlanders, Marc Van Berlo en zijn zoon Sander.

Arendal Sound 1528 Bookshelf 8 – Big is better

De Bookshelf 8 is de junior uit de ambitieuze 1528-toplijn van Arendal Sound uit Noorwegen. Nu ja, ‘junior’… Vergis je niet, dit is een verrassend kloeke boekenplankspeaker die high-end prestaties belooft op het niveau van een reguliere vloerstaander. En dat voor een prijs dat, althans volgens de fabrikant, heel eerlijk is.

Report

Beeld & Geluid – Verwonderen

Wat er zoal voorafging aan het nu zo bekende Dutch Audio Event was in ons land de zo geheten Firato. Een zeer grote beurs voor consumentenelektronica, lees radio, televisie en wat dies meer zij, die de laatste jaren van haar bestaan – ik meen dat de laatste nog échte Firato in 1998 werd gehouden – zich afspeelde in de Amsterdamse RAI. Aldaar trokken – en wie geachte lezer kan zich dat nog herinneren?, hordes bezoekers soms met winkelwagentjes langs de talrijke stands van de grote exposanten als Philips, Sony, Technics, Yamaha en vele andere bekende namen om folders te verzamelen en natuurlijk kennis te nemen van al het nieuws op het gebied van consumentenelektronica.

PRODUCTNEWS

Marantz AV 30 en AMP 30 – Marantz breidt home-theaterlijn uit

DALI SONIK – Dure techniek naar betaalbare speakers

INTERVIEW

Ton Koopman – “Bach tot het tegendeel is bewezen”

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? Hoe selecteer of schrijf je muziek? Deel 21 van deze queeste gaat over Ton Koopman, Bach-kenner en musicoloog bij uitstek, maar ook uitvoerend musicus, wetenschapper, docent, componist en bekleder van vele functies.

THE DEALER

Orchestral Audio Wijchen – Spannende Ontdekkingstocht

Sinds mijn start in 2003 ben ik regelmatig in de weer om verslagen over intrigerende hifiwinkels te schrijven. Ondanks dat het winkellandschap de laatste jaren flink onder druk is komen te staan, blijken er gelukkig nog steeds nieuwe partijen gemotiveerd om zo’n uitdaging aan te gaan. Voor dit verhaal neem ik u mee naar de Sterrenbos 11, gelegen in het Gelderlandse Wijchen. In een mooi, authentiek winkelpand heten Marc van der Zweep (57), John Somberg (67) en sinds kort ook Daan Husson (40) u van harte welkom en nemen zij u mee naar hun volledig naar eigen inzicht samengestelde hifi-luilekkerland.

COLUMN: Het belang van een tip

BACKGROUND

Super audio cd terug in de belangstelling – Hifi-liefhebbers kopen weer sacd-spelers

Inmiddels weten we wel dat de aloude cd (Red Book 44.1 kHz wereldwijde standaardisatie), net als vinyl, flink bezig is met een revival. Miljarden zijn er geproduceerd, en tweedehands zijn ze voor weinig geld verkrijgbaar. Nieuwe cdís klinken tegenwoordig veel beter, door betere 48 kHz opnametechnieken, en worden in alle genres volop nieuw geproduceerd. Er verschijnen veel nieuwe cd-spelers, die allemaal fraaier klinken dan de vorige generatie door verbeterde elektronica en lasers. In het kielzog van deze ontwikkeling gebeurt iets bijzonders: steeds meer kritische hifi-liefhebbers vinden de weg terug naar de sacd en genieten van de hoge resolutie van het prachtige DSD64-formaat. Ze kopen weer sacd-spelers! Ook het gevoel een fysieke hoogwaardige sacd-collectie te bezitten in plaats van een streaming lijst op de computer speelt een rol.

REVIEWS: Muziektips Theo Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

