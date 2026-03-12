Ouders kunnen nu kinderaccounts op WhatsApp beheren zonder mee te lezen

Ouders hebben vanaf nu veel meer mogelijkheden om accounts van kinderen te beheren op WhatsApp. Het gaat dan vooral om beheerde accounts die ouders of voogden in kunnen stellen voor jonge tieners. De minimale leeftijd voor de berichtendienst is tenslotte 13 jaar. Accounts kunnen gekoppeld worden waarna de ouder kunnen beslissen wie er contact op kan nemen met het kind en aan welke groepen het kind kan deelnemen. Chatberichtverzoeken van vreemden kunnen worden gecontroleerd en ook kunnen ouders verdere privacyinstellingen kiezen en aanpassen.

Het zijn nieuwe mogelijkheden die ouders krijgen voor ouderlijk toezicht. Ouders hebben op deze manier meer controle met wie het kind allemaal in contact komt. De gesprekken zelf kunnen ouders overigens niet meelezen. Daarin heeft het kind dus echt de privacy. De nieuwe mogelijkheden lijkt het beste van twee werelden te bieden. Meer bescherming voor het kind vanuit de ouders, maar dan zonder dat het kind zich zorgen hoeft te maken dat ouders mee kunnen lezen.

Hoe je de nieuwe functie precies instelt vertelt WhatsApp je hier.