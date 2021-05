Sony wil communicatiedienst Discord naar PlayStationconsoles brengen

Sony en Discord werken niet alleen aan een PlayStationervaring, ook moet er op het gebied van mobile beter samengewerkt gaan worden. Discord is een populaire communicatiedienst onder gamers en mensen die onderdeel uitmaken van subgroepen op het internet. Het is dus niet gek dat de Japanse elektronicagigant hier naar kijkt.

Sony en Discord

Wat de samenwerking concreet inhoudt, is helaas nog niet naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat beide bedrijven er hard aan werken Discord te brengen naar de sociale en gamingervaringen op PlayStationconsoles. Of dat betekent dat we straks toegang krijgen tot een volledige Discordapplicatie op PlayStation 4 en PlayStation 5, of dat we het moeten doen met een simpele connectie tussen een Discord- en PlayStationaccount, dat is op dit moment niet duidelijk.

Verder komt naar buiten dat Sony investeert in het platform. Het is niet bekend hoeveel geld het bedrijf hieraan uitgeeft, maar hiermee heeft de Japanse fabrikant wel een klein aandeel in het communicatieplatform. In december 2020 kwam aan het licht dat de communicatiedienst inmiddels meer dan 140 miljoen actieve gebruikers heeft. Dat aantal is ongetwijfeld gestegen door de pandemie. Heel even leek het er overigens op dat Discord door Microsoft overgenomen zou worden voor tien miljard dollar, maar aan die mogelijke gesprekken lijkt een einde te zijn gekomen.