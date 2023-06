Sony is officieel begonnen met het testen van PlayStation 5-games spelen vanuit de cloud. Het is de bedoeling dat leden van het PlayStation Plus Premium-abonnement straks allemaal de mogelijkheid krijgen PS5-games te streamen. Het gaat om ondersteunde, digitale titels die je in je bezit hebt, evenals games uit de PlayStation Plus-catalogus.

PlayStation 5-games streamen

Wanneer de optie eenmaal beschikbaar is, zo legt Nick Maguire, vicepresident van wereldwijde diensten op PlayStation Blog, dan kunnen gamers hun PS5-games direct naar hun consoles streamen. Je hoeft een game dan niet eerst volledig te downloaden. Op dit moment is het al mogelijk PlayStation 5-games te streamen naar macOS, Windows, Android en iOS. Maar je moet dan wel je PS5 gebruiken als hostapparaat.

Dat Sony deze aankondiging doet, is niet vreemd te noemen. In de afgelopen maanden verschenen er bijvoorbeeld al vacatures online die hierop hintten. Ook heeft PlayStation-baas Jim Ryan gezegd dat Sony “behoorlijk agressieve plannen” heeft aangaande gamestreaming. Daarnaast kondigde het Japanse elektronicabedrijf onlangs nog Project Q aan: een draadloze handheld waar je je PS5-games naartoe kunt streamen.

Onduidelijk is nog of Project Q straks PlayStation 5-games ondersteunt. Daarnaast weten we nog niet wanneer Sony voornemens is de streamingoptie voor PS5-games te lanceren. We zullen dus nog een hoop moeten afwachten. De handheld komt mogelijk in november uit.