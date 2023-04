Werkt Sony aan een nieuwe PlayStation handheld?

Website Insider Gaming claimt dat Sony werkt aan een nieuwe handheld console met de naam ‘Q Lite’. Wie denkt aan een volledig nieuwe handheld komt wellicht van een koude kermis thuis. De nieuwe portable console zou ontworpen zijn om te werken met de Remote Play-functie van de PlayStation 5 om games te streamen vanaf de console. De nieuwe handheld zou dan ook niet specifiek ontworpen zijn voor cloudgaming, maar echt als verlengstuk van je PlayStation 5 (en 4?) om games van je spelcomputer naar de handheld te brengen.

Q Lite met adaptive triggers

Men claimt zelfs dat de eerste specificaties al bekend zijn. Zo komt de Q Lite met een lcd-touchscreen van 8-inch. Het scherm geeft een resolutie van 1080p en ondersteunt tot 60 beeldjes per seconde. De handheld beschikt zelfs over de adaptive triggers van de DualSense controller van de PlayStation 5. Ook de volumeknoppen, speakers en een audio input jack zijn aanwezig. Volgens Insider Gaming gaat Sony de nieuwe handheld ergens tussen 2023 en eind 2024 lanceren.

Komt er inderdaad een nieuwe PlayStation handheld? Of is het niet meer dan een gerucht dat vandaag door allerlei media wordt overgenomen? Sony heeft nog niet op de geruchten gereageerd. Voorlopig is het dan ook verstandig om de berichtgeving niet al te serieus te nemen, maar stiekem kijken we wel weer uit naar een nieuwe PlayStation handheld.