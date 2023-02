SkyShowTime nu beschikbaar als app op je Samsung TV

De nieuwe streamingdienst SkyShowTime is al enkele maanden beschikbaar in Nederland, maar het is allesbehalve een vlekkeloze lancering. Gebruikers klagen (terecht) over de zeer slechte beeldkwaliteit, het gebrek aan content en de geluidskwaliteit. Zo is er enkel stereo-geluid beschikbaar. Geen 4K-resolutie en geen 5.1-geluid bij de streamingdienst dus. Dat is toch wel het minimale wat we in 2023 van een streamingdienst mogen verwachten. Voor mensen met een Samsung TV miste er nog altijd een app. Gelukkig is dat probleem nu opgelost, want sinds gisteren (14 februari) is er een Samsung TV-app beschikbaar in Nederland.

Samsung TV-app nu beschikbaar

De SkyShowTime-app voor Samsung TV’s komt gelijktijdig beschikbaar voor twintig verschillende Europese landen. Je kunt de app downloaden via de Samsung TV app store. Sinds 14 februari is de app nu beschikbaar in Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Finland, Hongarije, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Zweden. Later deze maand komen Andorra en Spanje er nog bij, zo weet SamMobile.

De SkyShowTime-app voor Samsung TV’s is beschikbaar voor Samsung Smart TV’s van 2017 of nieuwer, waaronder televisies in de Neo QLED, OLED, QLED-series en The Frame TV’s en projectors als The Freestyle en The Premiere.

Over SkyShowtime

SkyShowTime beschikt over content van Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios en Peacock. Hieronder vallen ontzettend veel films en series, waardoor de dienst direct één van de grootste spelers op de Nederlandse markt had kunnen worden. Helaas heeft de streamingdienst maar een fractie van het mogelijke aanbod online staan.