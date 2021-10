Samsung presenteert HDR10+ Gaming met vrr en meer opties

Tijdens de Samsung Developer Conference 2021 kondigt het bedrijf HDR10+ Gaming aan. Met de extensie wil de fabrikant van consumentenelektronica het HDR10+-formaat optimaliseren voor consolegaming en gaming via de cloud. De technologie leunt op drie pilaren: vrr (variabele refresh rates), automatische hdr-kalibratie en low latency source tone mappings.

Samsung komt met HDR10+ Gaming

De eerste televisies die HDR10+ Gaming ondersteunen verschijnen in 2022. Die beeldschermen ondersteunen dan een vrr tot 120 Hertz. Het is overigens niet bekend of bestaande televisiemodellen eveneens toegang krijgen tot de nieuwe beeldtechnologie. De automatische hdr-kalibratie wordt mogelijk gebaseerd op HGiG (HDR Gaming Interest Group), waar het bedrijf onderdeel van is. Tot slot behandelen we de derde optie.

Met low latency source tone mapping bedoelt Samsung dat tijdens het tone mapping-proces (van de bron- naar het doelapparaat) het signaal geen extra vertraging oploopt. Voor games is het belangrijk dat het signaal zo snel mogelijk doorgestuurd wordt. Enige vertraging is meteen irritant en kan ook verschil maken in bepaalde type games.

Hoewel het voor de markt prima is dat Dolby Vision voor games (waar Microsoft actief mee werkt) concurrentie krijgt, is het nu nog maar de vraag hoe relevant dit aanbod van Samsung is of wordt. Leuk dat de tv’s volgend jaar verschijnen, maar hoe zit het met de content? Welke consoles of clouddiensten gaan HDR10+ Gaming ondersteunen? Sony liet HDR10+ tot nu toe links liggen en Microsoft zet dus in op Dolby Vision.

Wellicht gebruik Samsung deze technologie voor zijn eigen diensten. Eerder deze week kondigde de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn eigen gamestreamingdienst aan voor smart tv’s. En het kan natuurlijk zijn dat het bedrijf deals sluit met cloudgamingaanbieders als Google en Nvidia.