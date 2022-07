Samsung brengt Gaming Hub naar televisies uit 2022

De Samsung Gaming Hub is volledig ingericht voor het spelen van games in de cloud, ongeacht de dienst die je gebruikt. Samsung biedt met de Hub ondersteuning voor onder meer Xbox- als PlayStation-controllers en ook bluetooth headsets kunnen zonder problemen gekoppeld worden. De Zuid-Koreaanse fabrikant wil op deze manier gaming op een Samsung smart tv zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Hieronder vind je een lijst met alle ondersteunde controllers.

Microsoft: Xbox Series X/S, Xbox One S, Xbox 360, Xbox Elite Wireless Series 2, and Xbox Adaptive controllers

Sony: DualSense and DualShock 4 controllers

Google: Stadia controller

Amazon: Luna controller

Joytron: CYVOX DX controller

Logitech: F710, F510, and F310 controllers

PowerA: MOGA XP5-X Plus controller

Nvidia: Shield controller

Vooralsnog is de Gaming Hub alleen beschikbaar op 2022 televisies en monitoren van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant geeft als reden dat dat de nieuwste modellen over betere hardware beschikken en daardoor inkomende streams sneller kunnen decoderen. Ook zijn de televisies en monitoren voorzien van geoptimaliseerde buffertechnologie waardoor de inputlag met 30 procent gereduceerd kon worden ten opzichte van oudere modellen.

Samsung heeft de Gaming Hub nu uitgebracht in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk. Wanneer gebruikers in de Benelux met de dienst aan de slag kunnen is nog niet duidelijk.