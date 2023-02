Review: Teufel Zola – gaming headset met personaliseringsopties

Surround sound met de Teufel Zola

We installeren het Teufel Audio Center en sluiten de headset aan via de dongle in een usb-aansluiting van de laptop. Het werkt eigenlijk direct. De software vindt de headset en je kunt zelfs personaliseren om de achtergrond van de software overeen te laten komen met de door jouw gekozen kleuren van de headset. Je kunt in de software het schuifje voor 7.1 Surround Sound aanzetten (of druk gewoon op de knop van de dongle) en vervolgens een geluidstest doen. En inderdaad, het geluid klinkt voor je, naast je en achter je. Het werkt goed in deze test, maar we moeten natuurlijk ook kijken hoe het geluid in de praktijk klinkt. We laten Surround Sound aan staan en openen Spotify. De headset laat een brede soundstage horen dat met name goed in balans is. Teufel kennen we vaak van de stevige bassen, maar dat is hier standaard al perfect in balans.

We halen de Teufel Zola even van de dongle af en sluiten de headset gewoon aan via de 3,5mm-koptelefoonaansluiting op de laptop. En wat een wereld van verschil maakt die dongle. Of het een Windows-probleem is of toch aan de headset ligt is mij niet duidelijk, maar zonder dongle klinkt het geluid schel, zeer smal en mist het echt alle diepte. Alsof de headset eigenlijk stuk is. Het rare is, mijn eigen headset (Hyper X Cloud II) heeft dat probleem niet. Hoe dan ook is het niet erg op je pc, want je hebt nu eenmaal de dongle erbij. Dan heb je gewoon goed geluid. Het is net of je een cheatcode aanzet wanneer je de dongle gebruikt. De usb-dongle is in feite een externe geluidskaart die niet alleen zorgt voor Surround Sound, maar ook veel beter is dan het standaardgeluid wat een laptop weet voort te brengen. Of in ieder geval mijn laptop.

Ik was bang dat het geluid zonder dongle op de spelcomputer dan ook erg slecht zou zijn, maar dat is absoluut niet het geval. We pakken de Xbox Series X erbij en sluiten de headset aan op de controller. Je mist het 7.1-geluid van je pc of laptop, want je kunt de dongle niet gebruiken, en moet het met stereogeluid doen. Gelukkig is de Teufel Zola perfect te gebruiken op je spelcomputer. Het is dus echt een laptopprobleem.

Een goede test is om Battlefield 2042 te spelen. Eerst op de pc met dongle, en dus 7.1 Surround Sound, en daarna op de Xbox Series X met stereogeluid. Lang leve Xbox Game Pass Ultimate, waardoor we beide games even konden downloaden. We beginnen op de pc. Vergeet niet ook bij instellingen het geluid te veranderen naar surround voor je headset. Vervolgens is het genieten geblazen. Explosies denderen door je oren en je hoort je tegenstanders overal om je heen. De Teufel Zola brengt de game-ervaring naar een hoger niveau. En dat voor een goede prijs.

We gaan vervolgens over naar de Xbox Series X en sluiten de Teufel Zola aan op de controller. En we horen inderdaad verschil. De soundstage klinkt wat kleiner en dat is natuurlijk logisch. De kogels vliegen je niet meer helemaal om de oren, maar in stereogeluid gewoon links en rechts. Toch klinkt het geluid zeker niet slecht. In vergelijking met het diepere geluid van de Hyper X Cloud II klinkt de Teufel Zola meer in balans. Een schietende tank klinkt nog steeds indrukwekkend, maar vooral in het hoog missen we soms wat detail. Het geluid klinkt goed, maar is niet onderscheidend ten opzichte van de concurrentie zoals de vier opties die we onlangs getest hebben.

Het zorgt ervoor dat de Teufel Zola vooral geschikt is voor de pc-gamers. Op de spelcomputer is het geluid zeker niet slecht, maar wat meer generiek. De headset weet zich dan niet te onderscheiden van andere headsets in deze prijscategorie, afgezien natuurlijk van de personaliseringsopties. Op de pc zorgt de dongle echt voor een meerwaarde. Ook dankzij de goede software met 10-bands equalizer waarmee je het geluid helemaal naar wens kunt instellen en zelfs uit presets als Film, Muziek of Gaming kunt kiezen. De Teufel Zola is daardoor een echte headset voor de pc-gamer en wat minder geschikt voor de consolegamers. Voor muziek is de headset overigens ook wat minder geschikt. We missen vooral beleving, waardoor het geluid vlak klinkt. Die beleving ervaren we juist wel bij het spelen van games of het kijken van een film of serie.

Het ziet er misschien niet zo uit door het vele plastic, maar de Teufel Zola zit echt comfortabel op je hoofd. En dat voor meerdere uren achter elkaar. De headset is vrij licht qua gewicht en mede dankzij de zachte oorkussens voel je dit model op den duur niet meer op je hoofd zitten. En dat is een belangrijke voorwaarde voor comfort. De microfoon doet daarnaast goed zijn werk. Jij bent goed verstaanbaar voor je mede-gamers en andersom zal jij je teamgenoten ook goed kunnen verstaan. De handige afstandsbediening op de Teufel Zola voor volume en muten zou eigenlijk standaard op iedere gaming headset moeten zitten. En dat is helaas lang niet altijd het geval.