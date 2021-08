Panasonic presenteert draagbare speaker voor gamers

De draagbare speaker van Panasonic voor gamers is ontwikkeld in samenwerking met de Japanse game-ontwikkelaar en -uitgever Square Enix. Die uitgever is bekend van games als Final Fantasy, Dragon Quest en Deus Ex. De speaker is gemaakt met de mmo (massive multiplayer online) game Final Fantasy XIV in het achterhoofd.

Draagbare speaker van Panasonic

Wanneer je de speaker op je schouders legt, dan lijkt het net alsof je een kussen uit het vliegtuig in je nek hebt liggen. De Panasonic SC-GN01 Wearable Immersive Gaming Speaker System (WIGSS) biedt spelers persoonlijke surround sound aan en dient als alternatief voor iedereen zonder goede koptelefoon of geluidssysteem.

Omdat de WIGSS ontwikkeld is met de Japanse uitgever, kent de WIGSS drie verschillende geluidsmodi: voor role playing games, first person shooters en voor stemmen. Daarmee staat de Panasonic-speaker gelijk aan de soundbar die eerder uitgebracht werd onder dezelfde samenwerking.

Voor de gamers die veel in-game chatten, is er een microfoon die echo’s elimineert en geluiden kan weren, waar mogelijk. Dat betekent in dit geval dat de microfoon de geluiden uit de speakers negeert, zodat spelers aan de andere kant van het signaal niet lastig gevallen worden met jouw audio.

In de Panasonic SC-GN01 Wearable Immersive Gaming Speaker System zitten vier full-range speakers, met een output van vier watt. Er is een signaalprocessor aanwezig die 2-kanaals content kan upmixen naar 4-kanaals content.

Het draagbare systeem kan gebruikt worden in combinatie met de PlayStation 4, PlayStation 5, pc en Nintendo Switch (in de tv-modus). Je gebruikt daarvoor usb-a. Er is ook een 3,5mm-aansluiting, zodat je de speaker tevens kunt gebruiken op de Xbox-spelcomputers, met controllers die beschikking over zo’n poort.

Prijs en beschikbaarheid

Het SC-GN01 Wearable Immersive Gaming Speaker System (WIGSS) zal vanaf eind september 2021 en alleen via Amazon verkrijgbaar zijn.