Canon F2.8 24-105 mm L IS Dual Nano USM Z: Super hybride fullframe werkpaard

De Canon F2.8 24-105 mm L IS Dual Nano USM Z is een lichtsterke standaardzoom voor de professionele fijnproever bij zowel cine als foto. Met een continue lichtsterkte van F2.8, meer dan uitstekende optische prestaties over het totale zoombereik en een gedegen elektromechanische constructie is zo’n beetje de beste standaardzoom in dit genre. Er hangt helaas ook een heel stevig prijskaartje aan. Kijk je echter naar de reeks objectieven die deze Canonlens vervangt dan valt het best mee. De cine/fotograaf heeft in slechts één objectief een 24, 38, 35, 50, 70, 85 en een 104 mm objectief van zo ongeveer primekwaliteit. Ga die allemaal maar eens los kopen. Bovendien is er een stuk minder ruimte in de video/fototas nodig.

Uitvoering

Zoals verwacht is een zoomobjectief met de specificaties van de Canon F2.8 24-105 mm L IS Dual Nano USM Z geen kleintje. De afmetingen zijn 199 x 89 mm en het gewicht bedraagt 1430 gram. Met een voldoende grote RF-body erachter valt de balans goed te noemen. En met een ondersteunende draagriem is het geheel toch best te dragen en hanteren.

Natuurlijk is de metalen constructie zeer robuust en spatwater & stofdicht. Een gedegen beeldstabilisatie zoals wij van Canon gewend zijn ontbreekt niet. Deze haalt een winst van tot 8 diafragmastops (5.5 stops direct en met Coulated IS 8 stops). Je kunt tot op minimaal 45 cm scherpstellen bij een vergrotingsfactor van 0,29 maal. De filtermaat meet 82 mm.

Optisch gezien is de Canon F2.8 24-105 mm L IS Dual Nano USM Z een waar kunststukje. Over het gehele zoombereik een maximale diafragmaopening van F2.8. Geen noemenswaardig verloop van de optische kwaliteit over de gehele zoomrange. De 11 lamellen van het ronde diafragma geven een boterzachte Bokeh. Ook de filmische look gaat dit zoomwerkpaard goed af. Wat het glaswerk betreft bevat deze standaardzoom onder andere vier ultra-lage dispersie-elementen en drie asferische elementen. De scherpte in zowel het centrum als aan de randen is ronduit indrukwekkend. Dat begint eigenlijk al grotendeels optimaal bij F2.8. De kleurweergave en het contrast zijn subliem. Lensfouten en vervorming zijn er vrijwel niet. Althans je ziet ze niet. Ghosting en overstraling pakt Canon doeltreffend aan met Super Spectra-, Air Sphere- en Fluorine-coatings.

De zoom- en geïntegreerde irisring lopen vloeiend en intuïtief. De irisring werkt lekker bij video. Bij de focussering voel je tactiele stops die een goed idee geven waar de gebruiker met het scherpstellen zit. Er is geen echt waarneembare focus breathing. Verder noemen wij aparte schuifknoppen voor focusbegrenzing, zoomlock, AF/MF, Iris en stabilisatie aan/uit met drie typen OIS. Een statiefgondel is aanwezig.

AF, USM en parfocaal

Hoewel een aantal vakgebruikers deze Canon F2.8 24-105 mm L IS Dual Nano USM Z zoom het liefst met de hand zullen bedienen voorziet dit objectief in de best mogelijke AF-prestaties. De Dual Nano USM Z AF werkt razendsnel, nauwkeurig en geruisloos. En natuurlijk in perfecte samenwerking met de aanwezige AI-tracking en AF-herkenning. N.B.: USM betekent Ultrasonore Motor. Optioneel zijn er adapters voor powerzoom verkrijgbaar. Daarmee kan de videograaf deze standaardzoom elektrisch en op afstand bedienen. Tot slot is dit objectief parfocaal. Elektronisch parfocaal betekent dat de ligging van het scherptevlak tijdens het zoomen niet verandert. Hierdoor kan je tijdens een filmopname in- of uitzoomen zonder dat je onderwerp onscherp wordt.

Conclusie

De Canon F2.8 24-105 mm L IS Dual Nano USM Z brengt de werelden van cinefilm, broadcast en professionele fotografie samen in één hoogwaardige lichtsterkte standaardzoom. Meer dan dit super werkpaard heeft menig videomaker, eventfilmer, documentairemaker, reportage en bruiloftsfotograaf eigenlijk niet nodig. Het prijskaartje is heel stevig doch gerechtvaardigd voor de veeleisende doelgroep.

Prijzen & Info