Nintendo Switch met oled-scherm vanaf oktober te koop in Nederland

Na veel geruchten is de aankondiging eindelijk daar: het oled-model van de Nintendo Switch. Dit wordt een nieuw telg in de Switchfamilie, die naast de huidige en de Switch Lite uitgebracht wordt.

Nintendo Switch met oled-scherm

Hoewel de nieuwe Switch met oled-paneel bijna even groot is als het reguliere model, is het scherm wel iets groter. Dat oled-scherm is namelijk 7 inch groot. Omdat het oled-technologie betreft, komen kleuren en het contrast beter tot hun recht.

Daarnaast heeft de Nintendo Switch (OLED-model), zoals de Japanse spellenboer het model noemt, een brede verstelbare standaard voor de tafelstijl, een nieuwe houder met een lan-poort voor een stabiele online ervaring, 64 GB aan systeemgeheugen en ingebouwde luidsprekers met verbeterde audio voor de handheld- en tafelstijl. Je kunt dit model aan je tv koppelen en in de handheldmodus gebruiken.

Advertentie

De Nintendo Switch (OLED-model) wordt uitgebracht op 8 oktober, op dezelfde dag dat ook Metroid Dread wordt uitgebracht. Die game is een direct vervolg op Metroid Fusion en is de nieuwste telg in de 2D-Metroid-saga die begon met het oorspronkelijke Metroid op de Nintendo Entertainment System (NES). Op de releasedag is de oled-versie verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

Een console met witte Joy-Con-controllers: bevat witte Joy-Con-controllers, een zwarte hoofdunit en een witte houder.

Een console met neonrode en neonblauwe Joy-Con-controllers: bevat neonrode en neonblauwe Joy-Con-controllers, een zwarte hoofdunit en een zwarte houder.

Uiteraard werken alle tot nu toe uitgebrachte controllers met de nieuwe Switchversie. Ook kun je gewoon elk spel spelen dat tot nu toe uitgebracht is. Heb je al een oude Nintendo Switch en wil je de nieuwe versie aanschaffen? Dan kun je je account, inclusief alle games overzetten. Nintendo heeft een handige pagina in het leven geroepen waar je meer informatie over het overbrengen vindt.

Op FWD plaatsen we ongeveer elke drie maanden een overzicht van de beste games. Op moment van schrijven (juli 2021) is dit ons meest recente overzicht. Daarin komen onder meer een aantal Switchgames aan bod.