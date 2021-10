Nieuwe streamingdienst HBO Max komt in 2022 naar Nederland

HBO ken je natuurlijk van series als Game of Thrones, Band of Brothers, The Sopranos, True Detective en Westworld. De prequel van Game of Thrones, House of the Dragon, komt ook van HBO en moet je komend jaar kunnen gaan bekijken. In Nederland kun je eigenlijk alleen naar HBO kijken via een extra Ziggo Movies en Series-pakket. Vanaf 2022 hoeft dat niet meer en komt HBO Max naar Nederland toe, zo laat het officiële Nederlandse Twitteraccount weten.

De streamingdienst lanceerde vorig jaar in de Verenigde Staten. Eind deze maand zal de streamingdienst ook in de eerste Europese landen beschikbaar zijn, zoals Zweden, Denemarken en Spanje. Begin 2022 komen daar landen als Bulgarije, Kroatië, Polen en Portugal bij. Nederland is, samen met Griekenland, IJsland en Turkije later in 2022 aan de beurt. De nieuwe streamingdienst moet in 2026 in 190 landen beschikbaar zijn.

HBO Max toont teaser House of the Dragon

HBO heeft meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om de eerste trailer van House of the Dragon te tonen. De prequel van Game of Thrones is direct vanaf de Nederlandse lancering op de streamingdienst te zien. Wat de nieuwe streamingdienst gaat kosten is nog niet bekend. In Spanje, waar de dienst op 26 oktober gaat lanceren, gaat HBO Max 8,99 euro per maand kosten.