Netflix nog niet klaar met downloaden? Dat is geen probleem

Wanneer je een videostreamingdienst zoals Netflix gebruikt en je gretig gebruikmaakt van de downloadfunctie, dan herken je je wellicht in deze situatie. De download van die nieuwe aflevering was nog niet voltooid en daardoor kun je hem onderweg niet bekijken. En je wil hier liever niet je mobiele data voor inzetten. Dat betekent dat je moet wachten totdat er weer een beschikbare wifiverbinding in de buurt is.

Netflix heft beperking op

Daar komt vanaf nu verandering in. Netflix heeft namelijk een verandering doorgevoerd aangaande downloads. Wanneer je gebruikmaakt van Smart Downloads of Downloads for You (dat maakt verder niet uit), dan hoef je voortaan niet meer te wachten totdat de download helemaal voltooid is. Wanneer je Androidapparaat namelijk geen wifi meer heeft en de download (tijdelijk) gestopt is, dan ben je gewoon in staat de content alsnog te bekijken. Zo kun je in elk geval gewoon beginnen aan die film of serie en hoef je niet helemaal zonder te zitten.

Daarmee lost Netflix dus een probleem op, terwijl er ondertussen een ander probleem gecreëerd wordt. Want nu wil je natuurlijk zo snel mogelijk de rest van de aflevering, documentaire of film zien. Maar dan zul je toch echt moeten wachten totdat je de rest kunt downloaden — en anders kun je wellicht dat laatste gedeelte toch nog even snel streamen. Wil je weten wat je dan kunt bekijken op deze videostreamingdienst of een andere? Lees dan de meest recente Streamingtips.