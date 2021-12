Netflix in 2022: deze films en series mag je (sowieso) verwachten

Netflix heeft nog meer dan genoeg toffe content klaarstaan voor de rest van het jaar. Desondanks kijken we alvast vooruit naar wat de videostreamingdienst (en game-aanbieder) in 2022 uitbrengt. Het bedrijf bracht namelijk een lijstje met content uit die we in elk geval volgend jaar kunnen verwachten.

Wat brengt Netflix in 2022?

Van sommige series wisten we al dat die volgend jaar een gloednieuw seizoen krijgen. Denk dan bijvoorbeeld aan het vierde seizoen van Stranger Things (dat maakte de dienst vorige maand bekend) en de live-action vertelling van Neil Gaimans The Sandman (foto). Daarnaast krijgen we een spin-off van The Witcher, genaamd Blood Origin. Vergeet trouwens niet dat we op 17 december ein-de-lijk het tweede seizoen van The Witcher krijgen.

Verder krijgen andere populaire series gelukkig nieuwe seizoenen. Denk dan aan Locke & Key (seizoen drie), Alice in Borderland (seizoen twee) en The Umbrella Academy (seizoen drie). Gamefans kunnen hun lol bovendien niet op met series van games als Cuphead en Resident Evil. Daarnaast verschijnt er een animatieserie gebaseerd op het populaire kaartspel Magic: The Gathering en brengt de geprezen Studio Trigger Cyberpunk: Edgerunners naar Netflix.

Advertentie

Horrorfans komen eveneens aan hun trekken. De makers van Midnight Mass en Haunting of Bly Manor brengen namelijk The Midnight Club uit. Verder verschijnt First Kill, een romantische vampierenfilm. Helaas hebben veel titels nog geen datum gekregen. Hieronder plaatsen we de complete lijst met titels waarvan we nu al weten dat de videostreamingdienst die uitbrengt in 2022.