Netflix-games komen mogelijk in net andere vorm uit op iOS

Diezelfde Netflix-games zijn vooralsnog niet binnen de iOS-app van de videostreamingdienst te spelen. En waarschijnlijk gaat dat ook niet gebeuren, aangezien het huidige App Store-beleid voorkomt dat bedrijven binnen hun apps dingen als games kunnen aanbieden.

Apple maakt het Netflix moeilijk

Het huidige beleid stelt namelijk dat apps niet mogen dienen als een verzamelplaats voor videogames. Dat is al een heikel punt voor veel andere bedrijven. Zo lopen Microsoft, Nvidia en Google ook tegen die problemen aan en hebben ze moeite met het aanbieden van games via Xbox Cloud Gaming, Geforce Now en Stadia. Sommige diensten omzeilen dergelijke problematiek door webapps aan te bieden van de games binnen zo’n abonnement.

Netflix lost het probleem mogelijk op een andere manier op: door ze gewoonweg aan te bieden als aparte app binnen de App Store. Dat houdt in dat games niet direct speelbaar zijn binnen de hoofdapp van de videostreamingdienst. Wel kun je ze dan vanuit die app opstarten, zoals het er nu naar uitziet. Dit werkt net even anders dan op Android, maar ook weer niet zó anders. Hoewel de games binnen de hoofdapp aangeboden worden, is het ondertussen ook zo dat je ze als gebruiker uit de Google Play Store downloadt wanneer je er voor het eerst op tapt.

We hebben momenteel nog te maken met geruchten, afkomstig van de Power On-nieuwsbrief van een populaire Bloomberg-redacteur. Dus de plannen kunnen nog veranderen en als Apple nog langer onder de loep van marktwaakhonden ligt, verandert het beleid van de App Store misschien nog wel. Maar nu leeft de verwachting dat Netflix uiteindelijk overstapt op cloudgaming en dus weg stapt van de traditionele manier van digitale games spelen (als in: eerst downloaden voordat je kunt spelen). Op Android zou dat gewoon goed werken, maar op iOS dus wat minder — tenzij Netflix ook nog eens investeert in inferieure webapps.

Het is dus nog even afwachten wat er gebeurt in de toekomst, maar het is duidelijk dat Apple het dit bedrijf – en concurrerende diensten – niet gemakkelijk maakt.