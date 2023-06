De gebruikersvoorwaarden van HBO Max zijn aangepast. Dit heeft invloed op wat de dienst beschouwd als ‘geautoriseerde gebruiker’, oftewel gebruikers die rechtmatig toegang hebben tot de content op de streamer. Voorheen was dit ‘leden van uw naaste familie of huishouden’.

HBO Max past gezinsdefinitie aan

Maar voortaan zie je in de gebruikersvoorwaarden staan dat alleen leden van hetzelfde huishouden onder het gezin valt. De woorden ‘naaste familie’ zijn er dus uitgehaald. Het is nog niet duidelijk wat dit voor effect gaat hebben op het gebruik van de videostreamingdienst, maar mogelijk gaat HBO Max Netflix achterna. Netflix laat accountdelers extra geld betalen, omdat het bedrijf door het delen veel inkomsten misloopt.

Daarnaast staat nu ook in de gebruikersvoorwaarden dat HBO Max “grenzen mag stellen” aan het aantal apparaten dat abonnees kunnen gebruiken. Het doel daarvan is dat de dienst “de impact van het delen van accounts buiten huishoudens” kan beperken, indien nodig. Dat is nog een reden om aan te nemen dat het bedrijf accountdelers gaat aanpakken. Hierover is nog niets bekend, maar de basis wordt inmiddels wel gelegd.

Advertentie

Verder is het zo dat er veranderingen optreden voor mensen die in het buitenland naar de HBO Max-content willen, bijvoorbeeld omdat ze op vakantie zijn. Je kunt die content zonder extra kosten bekijken wanneer je je in een EER-land bevindt. Ook moet de dienst kunnen bevestigen dat je daar bent. Tot slot kun je gedownloade content straks alleen nog maar in een beperkt aantal landen kijken; nu is het zo dat die content altijd beschikbaar is.