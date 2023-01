Google Stadia-controller toch geen e-waste en krijgt bluetoothfunctie

Google trok in september de stekker uit zijn cloudgamingplatform Stadia. De dienst bleek simpelweg niet populair genoeg. Alhoewel cloudgaming waarschijnlijk de toekomst gaat worden, was het verdienmodel van de zoekmachinegigant en de timing waarschijnlijk te ongelukkig. En als iets in korte tijd niet genoeg geld oplevert, dan wordt de stekker er bij Google al snel uitgetrokken. Gelukkig heeft Google het uiteindelijk goed opgelost door gamers geld terug te geven. Voor de games, voor de controllers, voor de Founder Edition. Vrijwel alle gamers hebben inmiddels al het geld terug dat ze in de cloudgamingdienst hebben gestopt. Maar wat doe je dan met de controller? Gelukkig blijkt het geen e-waste (elektronisch afval) te worden.

Google heeft namelijk de belofte gedaan om een ‘self-serve tool’ uit te brengen. Hiermee kunnen gebruikers de bluetoothfunctie op de controller aanzetten. Vervolgens kun je de controller gewoon met andere apparaten koppelen, zoals je pc of smartphone. De controller hoef je dus niet weg te gooien, maar is straks dus gewoon nog te gebruiken.

Woensdag laatste dag van Google Stadia

Dit is de laatste week dat Google Stadia nog te gebruiken is. Komende woensdag wordt de stekker er definitief uitgetrokken. Als afscheid heeft Google nog één laatste game in de bibliotheek van de spelers gezet. Worm Game is het afscheid van Google en is een Snake-variant. Wees er dus snel bij om Worm Game nog te spelen en om afscheid te nemen van Google’s cloudgamingplatform.