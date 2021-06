Google Stadia-app nu beschikbaar op Chromecast met Google TV

Uiteraard kon je Google Stadia al gebruiken met een Android TV en een Chromecast Ultra, maar nieuw is nu dat de app van de streamingdienst daadwerkelijk in de Play Store is verschenen voor deze apparaten. De Chromecast Ultra heb je dus niet meer nodig als je de app download, maar kun je uiteraard nog wel gewoon blijven gebruiken. Google Stadia is de streamingdienst voor games van Google. Je kunt games als Cyberpunk 2077 of Resident Evil Village gewoon aanklikken en direct spelen. Je hoeft niets te downloaden, maar streamt het spel rechtstreeks naar je televisie. En dat werkt verrassend goed.

De nieuwe Stadia-ondersteuning komt dus ook naar de Chromecast met Google TV en de Nvidia Shield TV en Pro. In totaal heeft Google ondersteuning voor de volgende apparaten toegevoegd:

Chromecast with Google TV

Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick and UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505, and OLED 935/805 Series Android TVs

Xiaomi MIBOX3 and MIBOX4

Google Stadia gratis proberen

Je kunt de gamesstreamingdienst gratis proberen via stadia.google.com. Het enige wat je nodig hebt is een goede internetverbinding en een compatibel apparaat als een televisie, computer, tablet of smartphone. Voor televisies voldoet een bluetooth controller. Je kunt de officiële Stadia-controller kopen, maar ook gewoon je Xbox- of PlayStation-controller gebruiken. Lees hier meer over in Zo gebruik je je eigen controller met de gamestreamingdienst. Games als Destiny 2 en Hitman (Free Starter Pack) kun je direct gratis spelen. Wil je spelen in een 4k-resolutie en maandelijks diverse gratis games ontvangen? Dan zul je een Stadia Pro-abonnement moeten nemen voor 9.99 euro per maand.