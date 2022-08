‘Goedkoper Netflix-abonnement met reclame krijgt meer beperkingen’

Streamingdienst Netflix bevestigde in juni dat er een goedkoper abonnement met reclames aan zit te komen. Eerdere geruchten doken al in april op. Het aantal abonnees daalt het afgelopen half jaar, waardoor de streamingdienst andere manieren probeert te vinden om mensen aan zich te binden. Laten we eerlijk zijn, Netflix is gewoon heel duur en is de duurste streamingdienst van ons land. Een goedkoper abonnement zou een uitkomst kunnen zijn, alleen krijg je dan dus reclames voorgeschoteld. Naar het nu lijkt krijgt dit goedkoper abonnement nog meer beperkingen.

Geen downloads bij goedkoper Netflix-abonnement

Steve Moser van thetapedrive is namelijk ook ontwikkelaar voor iOS en heeft de code uitgebreid bekeken van de Netflix-app. Daarin lijkt duidelijk te worden dat je met het goedkopere abonnement ook geen films en series kunt downloaden om offline te kijken. Downloads zijn dus niet beschikbaar, dit in tegenstelling tot de duurdere abonnementen. Het lijkt dus nog een beperking naast het toevoegen van reclames. Netflix heeft het overigens nog niet bevestigd. En over die reclames gesproken, ook daar vond Steve meer informatie over in de code. Wanneer je een goedkoper Netflix-abonnement met reclame afsluit, dan krijg je bij de eerste keer opstarten een aantal vragen die je moet beantwoorden over je interesses. Hier wordt de reclame dan weer op afgestemd. Het nieuwe abonnement met reclame en zonder downloads komt waarschijnlijk begin 2023.