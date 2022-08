Geen reclame in kinderseries bij goedkoper Netflix-abonnement

Langzaam begint duidelijk te worden hoe het nieuwe en goedkopere Netflix-abonnement eruit komt te zien. De streamingdienst probeert nieuwe abonnees te werven door een goedkoper abonnement in de markt te zetten. De laatste tijd lopen de abonnees iets terug bij de streamingdienst en door een goedkoper abonnement mét reclame te lanceren hoopt men het tij te keren.

Uit een bericht van Bloomberg blijkt dat die advertenties overigens niet bij alle content getoond gaat worden. Een uitzondering zijn namelijk kinderseries. Niet alleen de eigen kindercontent, maar ook voor content die onder licentie op Netflix staat. Aangezien Netflix in principe nieuwe deals moet sluiten met studio’s voor het nieuwe abonnement, is de streamingdienst druk in onderhandeling. Bepaalde studio’s hebben aangegeven geen reclame bij kinderseries te willen hebben, dus dat feest gaat voor de streamingdienst niet door. Dat is natuurlijk weer een geluk voor de kijker. Ook de eigen Originals Series moeten in eerste instantie zonder reclame getoond worden.

Geen downloads

Eerder werd al bekend dat het goedkopere Netflix-abonnement met reclame meer beperkingen krijgt. Zo is het ook niet mogelijk om series te downloaden om zo ‘offline’ te kijken. Even lekker wat series op je tablet of laptop zetten om te kijken terwijl je in de trein zit? Dat is met het nieuwe abonnement niet mogelijk. Ook account sharing, oftewel het delen van wachtwoorden, zal men waarschijnlijk tegen willen gaan.