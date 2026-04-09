Conclusie

Het gebeurt maar zelden dat een hifi-installatie qua componenten zo harmonieus is samengesteld, dat de som der delen leidt tot een werkelijk adembenemende luisterervaring. Hier is dat, met de Accuphase DP-570S in de hoofdrol, beslist het geval. Het liefst zou ik nu aanraden om deze installatie in deze samenstelling dan maar compleet zo aan te schaffen. De DP-570 is al een voortreffelijke sacd-speler. De nieuwe DP-570S schaart zich in mijn beleving nu echter in het exclusieve gezelschap van misschien een handvol van de beste sacd-spelers in de wereld. En daar zitten meerdere Accu-phase spelers bij. Een sacd klinkt met de DP-570S rijker, voller en gedetailleerder dan ooit. Maar ook bij het afspelen van gewone cd’s gebeuren wonderen. Je staat er versteld van wat de Japanners met dit apparaat uit een gewone cd weten te halen qua details, nuances en dynamiek. Maar de DP-570S is ook in staat tot imponerende diepe zwarte stiltes. Importeur Transtel heeft met een knipoog de verkoopprijs vastgesteld op 10.570 euro. Ondanks de vele doorgevoerde verfijningen ten opzichte van het vorige model is de prijs dus zelfs een fractie lager dan voorheen. Ik vind de DP-570S daarom zeer aantrekkelijk geprijsd en elke euro waard. Kritische muziekliefhebbers zullen er jarenlang veel plezier aan beleven.