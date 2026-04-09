Als het legendarische en iconische high-end merk Accuphase met een nieuw apparaat op de markt komt, dan ontstaat er wereldwijd bij hifi-liefhebbers en vakpers direct grote belangstelling. Immers, de Japanners bouwen al decennialang het beste van het beste met een bijna fanatieke nauwkeurigheid, en alles klinkt ook steeds uitzonderlijk goed. Zo goed zelfs, dat je jezelf soms moet afvragen of het nog wel beter maakbaar is. Dat gold ook voor de voortreffelijke Accuphase DP-570 sacd-speler. Maar in Yokohama zijn ze er opnieuw in geslaagd deze op tal van punten nog verder te verfijnen. De zojuist geïntroduceerde Accuphase DP-570S zet in zijn prijsklasse nieuwe maatstaven en arriveert op het moment dat de belangstelling voor hoogwaardige sacd-weergave weer toeneemt.
Geen enkele high-end fabrikant toont zoveel bezieling, respect en zorg voor de klant als het Japanse Accuphase. De firma is er trots op de allerbeste hifi-apparaten die maakbaar zijn te kunnen aanbieden, vanuit de missie ‘Enrich life through technology’. Voordat een Accuphase de fabriek in Yokohama verlaat, wordt deze uitputtend getest en ook beluisterd, want de klant moet absoluut tevreden zijn. Niet alleen bij aflevering, maar ook gedurende vele jaren daarna. Die trots is ook gericht op oudere werknemers, vaak met zeer lange dienstverbanden, die binnen de firma met veel respect worden gekoesterd vanwege hun enorme kennis en ervaring. Zij onderhouden zelfs op hoge leeftijd nog met veel liefde en geduld apparaten van vele generaties geleden. Dat is mogelijk, omdat Accuphase vanwege de gewenste hoge servicegraad veel onderdelen van vroeger op voorraad houdt. De klant staat werkelijk bij alles centraal.
De ontwikkeling van Accuphase
De Japanse broers Nakaichi en Jiro Kasuga, beide getalenteerde ingenieurs, richtten in 1972 de firma Kensonic Laboratory Inc. op. Daarvoor werkten beiden bij de Trio-Kenwood Corporation. Waarschijnlijk verlieten ze hun werkgever vanwege de focus daar op massaproductie, met alle kwalitatieve compromissen die daarbij hoorden. Hun droom was om in kleine aantallen audiocomponenten te gaan bouwen met een uitzonderlijk goede geluidsweergave, en dat was alleen mogelijk door ontwerp, fabricage, verkoop en service in eigen huis uit te voeren, dus uitsluitend made in Japan. De eerste hoogwaardige producten werden geïntroduceerd onder de naam Accuphase. Feitelijk was Kensonic daarmee een van de eerste high-end fabrikanten in de wereld. Tien jaar na de oprichting werd de firmanaam uiteindelijk gewijzigd in Accuphase Laboratory Inc.
De eerste legendarische producten
In het oprichtingsjaar 1972 stond alles in het teken van ontwerp, een eigen fabrieksvestiging was er nog niet. Daarom vonden alle werkzaamheden plaats in de woning van Jiro Kasuga. Een jaar later opende Kensonic de nieuwe productielocatie in Yokohama. Accuphase is hier nog steeds gevestigd. Vanaf 1973 kwamen de eerste producten op de markt, het inmiddels legendarische trio C-200 en P-200 voor- en eindversterker en de T-100 tuner. En inderdaad, met een daarvoor nog nooit vertoonde ongekend goede geluidsweergave. Zelfs vandaag de dag klinken ze nog goed, en het is dan ook niet vreemd dat deze apparaten nog steeds een hoge marktwaarde hebben en zeer gezocht zijn.
Perfectie kost tijd
De filosofie bij de start in 1972, om in kleine aantallen het allerbeste te kunnen bouwen, wordt nog steeds waargemaakt. Dat heeft ook een keerzijde. Elke Accuphase wordt geheel met de hand gebouwd en ondergaat, voordat het apparaat naar de klant gaat, talloze intensieve kwaliteitscontroles. De interne doorlooptijd van een apparaat is daarom lang. Alhoewel de vraag groot is, heeft Accuphase zich nooit laten verleiden om hierin concessies te doen. Jaarlijks verlaten dan ook niet meer dan circa 6000 apparaten de fabriek. Van de nieuwe DP-570S bouwen de Japanners er maar enkele per week voor de hele wereldmarkt. Dat betekent dat je soms even moet wachten, maar dan heb je ook echt wel wat. Het ‘Pride of Ownership’ is hier echt maximaal.
De DP-570S nader bekeken
Op het eerste gezicht lijkt er aan de DP-570S ten opzichte van zijn voorganger, die stamt uit 2020, niet veel veranderd te zijn en is deze identiek qua afmetingen. We zien het kenmerkende champagne-gouden front en de bovenzijde bestaat uit een dikke aluminium plaat, prachtig glad in zwart afgewerkt. Het algehele afwerkingsniveau is van een buitengewoon hoge klasse. De eerste wijziging zien we bij de centraal geplaatste bedieningsknoppen, onder het glazen display. Deze zijn nu in een schuine hoek geplaatst, net als bij het topmodel sacd-speler, de DP-770. Een volgende verandering zien we, als de cd-lade wordt geopend. Deze is nu eveneens in mooi champagne-goud uitgevoerd, opnieuw overgenomen van de DP-770.
Haptische ervaring
Die cd-lade opent en sluit trouwens fluisterstil. De haptische ervaring bij het aanraken van een bedieningsknop is bijna niet te beschrijven. Je voelt zachte maar duidelijke drukpunten. Bij het inschakelen hoor je uiteindelijk een zachte tik, als het loopwerk gaat draaien, fluisterstil, net als het topmodel, de DP-770. Aan de achterzijde is niets veranderd en bevinden zich gebalanceerde en ongebalanceerde uitgangen, maar ook diverse digitale in- en uitgangen, waardoor de DP-570S prima als externe dac is in te zetten. Ook de eigen Accuphase HS-LINK is aanwezig. Inwendig is de zwaar uitgevoerde brug van het loopwerk nu ook in de champagne-gouden kleur uitgevoerd. De DP-570S ziet er van binnen net zo mooi en strak uit als aan de buitenzijde. Degelijk gebouwd dus, wat ook blijkt uit het gewicht van 19 kilo. Ook de bijbehorende afstandsbediening van aluminium ademt een en al kwaliteit.
Ongekend stil
De DP-570 stond al bekend vanwege het zeer lage ruisniveau, waardoor je bij het luisteren naar muziek ook die diepe zwarte stiltes zo intens kon ervaren. Bij de DP-570S is het ruisniveau nog eens 12% verbeterd, met nu een minimaal gegarandeerde signaal-ruisverhouding van -121 dB. De totale harmonische vervorming van de voorganger was al ontzettend laag, belangrijk bij een muziekweergave, die vol is van uiterst verfijnde nuances en details. Hier verbetert de DP-570S de THD met zelfs 30% in de lagere frequenties tot ultralage waarden.
MDS+ en ANCC
De DP-570S maakt gebruik van vier parallel geschakelde D/A-converters per kanaal van ESS Technology, en wel de ES9028PRO. Dus acht in totaal! De MDS+ architectuur (Multiple Sigma Delta Plus) minimaliseert fouten in de conversie, en voorkomt ruis en vervorming. Na de D/A-conversie is alles geheel gebalanceerd uitgevoerd. De kers op de taart, ten opzichte van de voorganger, is de komst van ANCC in de DP-570S (Accuphase Noise and disortion Cancelling Circuit), zoals dat in het topmodel DP-770 al werd toegepast. Een gepatenteerd systeem, dat ruis en vervorming aan de ingang van de I-V converter (stroom-naar-spanning-omzetter) detecteert en elimineert, hetgeen de geluidskwaliteit van sacd en cd ten goede komt. Het meerlaags uitgevoerde loopwerk is nu nog beter tegen vibraties beschermd met nieuwe absorbers van speciaal rubber. Er wordt gebruik gemaakt van hoge capaciteit condensatoren met een capaciteit van 15.000uF, hetgeen bijdraagt aan een verbetering van de weergavekwaliteit.
Luisteren in een splinternieuwe studio
Met in mijn geheugen nog enkele luistersessies in het afgelopen jaar met de voortreffelijke Accuphase DP-570, begon ik aan de review van de opvolger, de DP-570S. En met een kleine primeur: namelijk in de splinternieuwe verbouwde Bowers & Wilkins Diamond Room op de 1e etage bij Poulissen Audio Video Center in Roermond, die ook Accuphase Premium Center is. Een luisterstudio, uitgevoerd in prachtige zachtgroene en beige kleuren en sfeervol verlicht, met verfijnd meubilair van Scapa Home en, net als bij de grote high-end studio, ontworpen met grote aandacht voor de akoestiek. Er heerst een enorm fijne huiselijke ambiance. Deze nieuwe studio zal medio april 2026 officieel worden geopend.
De testinstallatie
De DP-570S was aangesloten op de Accuphase E-800S, een forse geïntegreerde versterker die 50 watt pure klasse A per kanaal levert bij 8 ohm. En bij Accuphase zijn dat echt volle watts! Normaliter wordt deze versterker bij Poulissen ingezet om met het grootste gemak de Bowers & Wilkins 801 D4 aan te sturen. Nu is gekozen voor twee maatjes kleiner en staat de 803 D4 in fraai hoogglans wit opgesteld. Binnen de 800 Series Diamond is dit het kleinste model met een Turbine Head, en met een hoogte van bijna 117 cm past deze luidspreker in vrijwel elke huiskamer. Natuurlijk is ook deze luidspreker voorzien van de beroemde Diamond Tweeter en beschikt over een 3-weg vented-box systeem dat goed is voor een frequentiebereik van 16 Hz tot 35.000 Hz. In het audiorack deze keer ook een Accuphase die we doorgaans wat minder tegenkomen: de PS-550 Clean Power Supply. De bekabeling was deze keer een volledige Audioquest aangelegenheid: Lone Ranger luidsprekerkabels, Black Beauty interlinks, Monsoon stroomkabels en Thunderbird jumpers.
Japanse drums
De DP-570S ademt zoveel Japanse sfeer uit, dat ook wordt gestart met traditionele Japanse muziek, in dit geval slagwerk. Op de cd ‘Japanese Drums’ van Joji Hirota bespeelt hij met dikke houten stokken onder meer manshoge Japanse drums, afgewisseld door grote en kleine bronzen klokken in verschillende toonhoogtes. We luisteren naar track 4 Kin no Mai. Een verpletterend ritmisch geweld barst in de nieuwe studio los. Deze muziek eist het maximale van de best denkbare hifi-componenten. We horen transiënt-tonen van klokken in verschillende uitlopende lengtes en frequenties, zacht wegstervend, en tegelijk enorme klappen op die gigantische drums, waarbij de 803 D4 de allerlaagste frequentieweergave heel hard moet laten werken. In het totale geluidsgeweld is het een scala van details, nuances, kleuren en dynamiek. Wat geweldig hoe de DP-570S dit alles uit een gewone cd weet te halen (Arc Music, eucd 2224), het is bijna een herontdekking van het medium.
Slagwerk Den Haag
Alhoewel Japanners met hun slagwerktradities en vaardigheden in de wereld vaak eenzaam aan de top staan, ben ik er trots op dat we er ook in Nederland wel wat van kunnen. Aansluitend draaien we de cd ‘Vitreous Body’ van Slagwerk Den Haag en wel de 1e track Chorale, een compositie van Anthony Fiumara. Ook hier een scala van bellen, trommen en nu ook bas. In dit stuk worden soms alle instrumenten in één harde klap tegelijk aangespeeld. Die klappen bestaan uit verschillende lagen geluid: diepe bassen, trommen in het midden, bellen en buisklokken, tot in hoge frequenties. De DP-570S laat een ongekend goede resolutie horen uit een gewone cd, maar ook de dynamiek is enorm. We voelen elke klap tot diep in onze borst, terwijl de uitzingende bellen om ons heen lijken te zweven en we de lagen van geluid afzonderlijk goed kunnen volgen. Het is een 3D-ervaring, holografisch bijna (Orange Mountain Music OMM 0-163).
Firedove
De nieuwe studio was nog niet uitgeprobeerd met de allerlaagste frequenties. Daarom kwam de cd ‘Firedove’ van de Engelse organiste Anne Lapwood ten tonele en werd geluisterd naar de gelijknamige track 4. Een prachtig eigentijds arrangement van een koor met orgel in een grote kathedraal, dat het gehele frequentiespectrum omvat, met daar doorheen een prachtig gespeelde vioolsolo. Spectaculair was het moment dat de diepe orgelbassen van het pedaalwerk in fortissimo de luisterstudio in daverden. Ongekend. Wat een geweldige lage basweergave van de DP-570S. De studio vulde zich met stevige luchtdruk, voelbaar in je borst. Mooi vol diep laag (Sony 19802809272). Ik besefte dat ik in de afgelopen jaren nimmer de Bowers & Wilkins 803 D4 zo geweldig mooi en met zulke diepe bassen heb horen klinken als hier, mede dankzij de DP-570S. Fenomenaal is het juiste woord. Uiteraard werd dit luisterresultaat ook gedragen door de enorme kracht van de Accuphase E-800S, die daar de hele luistersessie geen enkele moeite mee leek te hebben. Gerard en Anne-Marie Poulissen, die de hele review meemaakten, waren beiden diep onder de indruk van wat ze meemaakten. Een weergavekwaliteit, die ze in hun nieuwe studio nu voor het eerst zo konden ervaren en die hun verwachtingen overtrof.
Superaudio als nooit tevoren
De DP-570S is een superaudio cd-speler, dus tijd om naar DSD-resolutie over te schakelen. Eerst luisteren we naar zanger Phil Collins, begeleid door het jazz-kwartet Fourplay. De zojuist uitgekomen sacd ‘Elixer’ van Fourplay is een audiofiele must-have (Evosound EVSA3397S). Track 4 Why Can’t It Wait Till Morning, wordt ontroerend mooi gezongen. De zangstem mooi in het midden, Fourplay er omheen, een diepe en brede stage er omheen, mooie volle bassen en sprankelende hoge gitaarsnaren. De drie-eenheid van de opgestelde hifi-installatie laat hier horen wat er gebeurt als alle componenten perfect op elkaar aansluiten, optimaal met elkaar samenwerken, en waarbij ook de luidsprekers correct staan opgesteld ten opzichte van de luisterpositie. Een rijke, veelkleurige en emotievolle muziekweergave is het gevolg.
Audiofiel
Dezelfde ervaring doen we op bij een andere sacd van Fourplay, ‘Between the Sheets’ (Evosound EVSA1623S). Perfect geremasterd in DSD klinkt de 3e gelijknamige track fantastisch goed. Een rijk gedetailleerd zangduet, begeleid door het Fourplay kwartet, met een ruimtelijke en diepe opname die synoniem is met het begrip audiofiel. De DP-570S brengt muziek zodanig bij je binnen, dat je direct emoties ervaart en helemaal wordt meegesleept met wat de musici spelen en bedoelen. De hoge resolutie DSD brengt hier zoveel meer, het is geen wonder dat kritische muziekliefhebbers zich geleidelijk toch weer tot het sacd-formaat voelen aangetrokken. De tegenwoordige Accuphase-sound is erg aantrekkelijk en ontspannen: neutraal met een vleugje warmte en met een gouden glans.
Conclusie
Het gebeurt maar zelden dat een hifi-installatie qua componenten zo harmonieus is samengesteld, dat de som der delen leidt tot een werkelijk adembenemende luisterervaring. Hier is dat, met de Accuphase DP-570S in de hoofdrol, beslist het geval. Het liefst zou ik nu aanraden om deze installatie in deze samenstelling dan maar compleet zo aan te schaffen. De DP-570 is al een voortreffelijke sacd-speler. De nieuwe DP-570S schaart zich in mijn beleving nu echter in het exclusieve gezelschap van misschien een handvol van de beste sacd-spelers in de wereld. En daar zitten meerdere Accu-phase spelers bij. Een sacd klinkt met de DP-570S rijker, voller en gedetailleerder dan ooit. Maar ook bij het afspelen van gewone cd’s gebeuren wonderen. Je staat er versteld van wat de Japanners met dit apparaat uit een gewone cd weten te halen qua details, nuances en dynamiek. Maar de DP-570S is ook in staat tot imponerende diepe zwarte stiltes. Importeur Transtel heeft met een knipoog de verkoopprijs vastgesteld op 10.570 euro. Ondanks de vele doorgevoerde verfijningen ten opzichte van het vorige model is de prijs dus zelfs een fractie lager dan voorheen. Ik vind de DP-570S daarom zeer aantrekkelijk geprijsd en elke euro waard. Kritische muziekliefhebbers zullen er jarenlang veel plezier aan beleven.
De hoogst mogelijke waardering
Met de DP-570S koopt u een ongeëvenaard Japans meesterwerk, met veel liefde en bezieling in Yokohama met de hand gebouwd. Als u naar Poulissen Audio Video Center in Roermond afreist en daar in de nieuwe Bowers & Wilkins Diamond Room naar deze prachtige sacd-speler gaat luisteren, vraag dan of ze ‘Firedove’ even voor u willen draaien. Een waarschuwing, u bent dan voorgoed verkocht.
Mijn eindconclusie: alleen de hoogst mogelijke waardering is hier passend. U weet, ons magazine doet niet aan prijzen. Maar als dat wel het geval was geweest, dan was Accuphase hier ongetwijfeld met een dikke Gold Award naar huis gegaan.
Prijs
Accuphase DP-570S € 10.570,-
Transtel, www.transtel.be
Accuphase Premium Center Poulissen, www.poulissen.nl
Accuphase, www.accuphase.com
