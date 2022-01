ESPN 1 vanaf 12 januari gratis voor vrijwel alle Ziggo-klanten

Of het een soort goedmakertje is omdat Ziggo de Formule 1 kwijt is geraakt? Het zou zomaar kunnen. Hoe dan ook, Ziggo-klanten krijgen vanaf 12 januari gratis ESPN 1. Je hoeft niks zelf te doen. Het kanaal zal automatisch geactiveerd worden en is te bekijken op kanaal 421.

ESPN 1 is het eerste kanaal van het sportpakket ESPN Compleet (het voormalige Fox Sports). Deze bestaat uit vier zenders op de kanalen 421, 422, 423, 424 en het Ultra HD-kanaal op 425. Ziggo-abonnees krijgen ESPN 1 op kanaal 421 vanaf 12 januari cadeau. Je kunt straks gratis kijken naar wedstrijden in de Eredivisie, wedstrijden uit de KNVB Beker, Europa League, Conference League en de Copa Libertadores, alsmede wedstrijden uit de Amerikaanse sportcompetities NBA, MLB, NFL, NHL en MLS. Ook zijn er diverse sportpraatprogramma’s te zien.

De zender is voor bijna alle Ziggo-klanten, maar er is een maar. Aangezien ESPN 1 achter de decoder zit lukt het niet met een ouderwets kabelabonnement die bij Ziggo het Kabel TV-abonnement heet. Je moet minimaal TV Start of TV Standaard hebben of een gecombineerd abonnement met internet. Ziggo doet daarnaast de belofte dat de abonnementen niet duurder gemaakt worden en het echt een extraatje is voor abonnees.

Advertentie

Formule 1 in 2022 te zien bij Viaplay

Uiteraard is het verlies van de Formule 1 een flinke tegenvaller voor Ziggo, vandaar dat we waarschijnlijk nu ESPN 1 gratis kunnen gaan bekijken vanaf 12 januari. De uitzendrechten van de Formule 1 liggen de komende jaren bij de nieuwe streamingdienst Viaplay. Een abonnement kost hier 13,99 euro per maand. Naast Formule 1 kan je nog meer sport, films en series kijken.