Ziggo levert met introductie Next Mini nu 4k-kijkervaring in alle pakketten

Ziggo heeft de kleinere mediabox Next Mini geïntroduceerd. Deze mediabox moet volgens Ziggo dezelfde tv-ervaring bieden als de grote broer Mediabox Next en is vanaf 19 april ook inbegrepen bij het TV Start-pakket. Dat betekent dat nu alle pakketten beschikken over de Mediabox Next of Next Mini en je dus overal een 4k-kijkervaring hebt.

Ziggo legt op de eigen website uit dat er bij de ontwikkeling van de Next Mini gelet is op duurzaamheid en design. Zo weegt de kleine mediabox minder dan 100 gram en levert het uiteraard 4k-beeldkwaliteit. Een coax-aansluiting is niet meer aanwezig. Je moet dus echt verbinden via internet (wifi of kabel). Uiteraard heb je voor de beste beeldkwaliteit wel een 4k-televisie nodig om hier optimaal gebruik van te kunnen maken en moet je een geschikte 4k-uitzending kunnen vinden. Dat laatste loopt nog een beetje achter in ons land.

“De Next Mini bouwt voort op de functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van onze andere mediaboxen”, aldus Marcel de Groot, directeur Consumentenmarkt. “Hiermee bieden we nog meer gemak en kijkplezier. Daarnaast is de mediabox energiezuinig en is hij deels gemaakt van duurzaam materiaal. De introductie van deze box draagt bij aan onze doelstelling om zoveel mogelijk klanten gebruik te laten maken van onze beste tv-ervaring.”

Next Mini vervangt op termijn Mediabox Next

Op termijn zal de Next Mini ook de reguliere Mediabox Next gaan vervangen. Het biedt precies dezelfde mogelijkheden volgens Ziggo. Denk aan de 4k-beeldkwaliteit, spraakbediening en toegang tot populaire apps als Netflix, YouTube en Videoland. Toch zal het gefaseerd ingevoerd gaan worden. Vanaf 19 april via het TV Start-pakket. Later ook via TV Complete en TV Max. Ook voor een tweede televisie biedt het bedrijf nu de nieuwe mediabox aan.