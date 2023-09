Disney+ verhoogt de prijzen voor de tweede keer dit jaar

In januari gooide streamingdienst Disney+ de prijzen al omhoog met een euro per maand. Voorheen moest je 8,99 euro per maand betalen, vanaf januari werd dat 9,99 euro. In november van dit jaar gaat de streamingdienst de prijzen alweer verhogen en dat is dus al de tweede keer dit jaar. De prijs gaat wederom met een euro per maand omhoog. In november moet je 10,99 euro per maand gaan betalen en dat is toch twee euro meer dan in januari van ditzelfde jaar.

Neem je een jaarabonnement? Dan ben je goedkoper uit, maar ook dan gaat de prijs omhoog van 99,90 euro naar 109,90 euro. De prijsverhoging geldt zowel voor nieuwe en bestaande abonnees. Voor nieuwe klanten gaat de prijsverhoging op 1 november in, zo weet Streamwijzer.nl. Voor bestaande klanten gaat de prijsverhoging op 6 december in.

Disney heeft geld nodig

Net zoals bij veel andere streamingdiensten gaat het ook bij Disney niet echt geweldig, alhoewel dat niet alleen aan de streamingdienst ligt. Het aandeel is de laatste tijd flink gezakt en het bedrijf heeft een flinke schuldenberg. Er is dus geld nodig en een prijsverhoging van Disney+ is volgens het bedrijf waarschijnlijk een relatief makkelijke manier om meer geld te genereren. Of het vervolgens ook een deel van de gebruikers zal wegjagen door de tweede prijsverhoging in hetzelfde jaar zal moeten blijken.