Disney+ gaat Marvel-films in IMAX Enhanced-formaat tonen

Streamingdienst Disney+ zorgt voor grotere Marvel-helden op je televisie. De streamingdienst gaat een groter IMAX Enhanced-formaat toevoegen voor dertien verschillende Marvel-titels, zo zegt de dienst tegen website Engadget. Het nieuwe 1.90:1 IMAX-formaat zorgt voor kleinere zwarte balken en zorgt in feite voor meer beeld op je televisie dan het normale widescreen-formaat van 2.35:1. Zo heb je tot wel 26 procent meer beeld. Let wel dat het IMAX-formaat van de dertien Marvel-films niet de volledige zwarte balken zal weghalen, omdat het IMAX-formaat niet volledig schermvullend is op 16:9 widescreen televisies. Hoe dat er precies uit komt te zien kun je in het onderstaande filmpje bekijken:

Het nieuwe IMAX-formaat is vanaf 12 november te zien op de streamingdienst Disney+. Het gaat om de volgende dertien films in het IMAX Enhanced-formaat:

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Guardians of the Galaxy 1

Guardians of the Galaxy 2

Iron Man

Thor Ragnarok

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Je kunt overigens zelf kiezen tussen het IMAX Enhanced- of Widescreen-formaat op Disney+ bij deze dertien Marvel-films. IMAX Enhanced is een samenwerking tussen IMAX en DTS en brengt naast DTS-geluid ook Dolby Vision, HDR10, 4k en Dolby Atmos. Of er ook meer films in dit formaat op de streamingdienst gaan verschijnen is nog niet duidelijk. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de opnames al in IMAX gedaan zijn.