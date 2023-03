Voortaan kun je zes verschillende controllers van fabrikant 8bitdo gebruiken op iPhone, Apple TV, iPad en Mac. Wellicht heb je één van deze fijne controllers al in huis en het enige wat je dan hoeft te doen, is een recent uitgebrachte update te downloaden. Daar lees je meer over op de officiële website.

8bitdo-controllers op Apple-apparaten

Hoewel we in de toekomst kunnen rekenen op ondersteuning voor meer controllers van dit merk, moeten we het voorlopig doen met de 8BitDo Ultimate Controller 2.4GHz, Pro 2, SN30 Pro, SN30 Pro Plus, SN30 Pro for Android en Lite SE. Sommige van deze controllers werken ook op Android, pc en / of Nintendo Switch.

Als je direct de nieuwste firmware voor één van de genoemde controllers wil binnenhalen, dan kun je hier drukken voor de firmware-updater van het bedrijf. Je sluit de controller aan op je computer, selecteert het model en voert vervolgens de update uit. Een kind kan de was doen.

Advertentie

Voordat je meteen gaat updaten, is het handig om te weten aan welke eisen de Apple-producten moeten voldoen. Voor de iPhone heb je tenminste iOS 16.3, voor de iPad minimaal iPadOS 16.3 en voor Macs op z’n minst macOS Ventura 13.2 nodig. Heb je een Apple TV? Zorg er dan voor dat je tvOS 16.3 hebt.

Houd er overigens rekening mee dat zaken als bewegingsgevoelige besturing of vibratie niet werken op de genoemde Apple-platformen. Verder kun je de 8bitdo-controllers gebruiken in games die je uit de App Store haalt of die je via het abonnement Apple Arcade speelt. Daar zit dan weer geen beperking op.