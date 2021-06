Eerder deze week liet The Mandalorian-ster Pedro Pascal al weten dat het filmen van het derde seizoen van The Mandalorian nog niet begonnen is. Nu laat een bron, die dicht op het nieuws zit, weten dat het filmen pas eind 2021 van start gaat.

The Mandalorian keert terug in 2022

De bronnen van dergelijk nieuws zijn het over de startdatum van het filmen nog niet helemaal eens. Daar waar de ene bron meldt dat het filmen eind 2021 begint, meldt de andere bron dat dit pas begin 2022 het geval is. Mocht dat laatste waar zijn, dan moeten we dus nog iets langer wachten op het volgende seizoen. Waarschijnlijk verschijnt seizoen drie dan pas aan het einde van het volgende jaar.

Dat The Mandalorian zo lang op zich laat wachten, heeft mogelijkerwijs met twee redenen te maken. Dat zijn redenen in de vorm van twee spin-offseries, namelijk The Book of Boba Fett en de Obi-Wan Kenobi-serie. Het filmen van de Boba Fett-show is inmiddels achter de rug. Die serie moet in december verschijnen. Nu is het team naar verluidt bezig met de postproductie. Daarnaast is het zo dat de Mandalorian-crew ondertussen werkt aan (de voorbereidingen van) de Obi-Wan Kenobi-serie. Aangezien beide series van hetzelfde soort decor gebruikmaken, ziet het er niet naar uit dat het derde seizoen snel gefilmd wordt.

Bovendien is het zo dat de Mando himself, Pascal, vanaf juli bezig is met het filmen van de The Last of Us-televisieserie, bij Sony. Die serie moet op betaalzender en videostreamingdienst HBO verschijnen. Zo wordt ondertussen wel duidelijk dat het derde seizoen van The Mandalorian dus ver naar achteren geschoven wordt.