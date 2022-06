De beste Nederlandse content die je nu op streamingdiensten kunt kijken

De Oost (Amazon Prime Video)

Deze film scoort niet op alle vlakken even goed, maar moet zeker worden gekeken. Waar Nederlandse films over de oorlog eigenlijk altijd over de Tweede Wereldoorlog gaan en zich in Nederland afspelen, gaat De Oost over de periode na die tijd en wel in Indonesië. Daar woedde namelijk ook een flinke strijd, waarin een jonge soldaat moet kiezen tussen twee kwaden. Die soldaat wordt gespeeld door Martijn Lakemeijer, in deze film die helaas een noodzakelijk kwaad is: regisseur Jim Taihuttu wilde dit verhaal vertellen omdat we dit in klaslokalen niet horen. Het is geen briljant stukje cinema geworden, maar zeker een film die het kijken waard is vanwege de educatieve waarde.