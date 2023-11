Review: ATC CDA2 Mk2 – ATC’s sterke systeembasis

Luisteren

Een belangrijke wetmatigheid in audioland is dat de basis van een systeem bestaat uit de versterker en de luidsprekers via de luidsprekerkabels. Daar moet de perfecte match zijn. Als dat niet klopt, dan kun je je suf tunen met kabeltjes, bronnen en de rest, maar er is dan geen indrukwekkend resultaat te boeken. Het zal inmiddels bekend zijn dat ook de opstelling en de akoestiek een belangrijke rol spelen. Rondom de CDA2 Mk2 werden verschillende systemen gebouwd. Uiteraard met volledig vrijstaande luidsprekers. Over die plaatsing is best nog een discussie mogelijk. Importeur Helios geeft aan dat ATC-luidsprekers ook een zeer goed ruimtelijk beeld presenteren bij een plaatsing dichter bij de achterwand. Dat komt door de wijde en constante afstraling van 80 graden in het horizontale vlak. Dat is ook wel logisch. ATC-weergevers zijn ontworpen voor in de studio. Ze staan daar vaak dicht bij de achterwand of zijn ingebouwd in de achterwand. Als engineer wil je dan een goed ruimtelijk beeld hebben. In de praktijk is de ruimtelijkheid afhankelijk van het ontwerp van de luidspreker en van de akoestische eigenschappen van de ruimte. Wie met ATC luistert, kan dus experimenteren. Na een rondje tunen volgt dan een killing test. Op de Stockfish AYA-cd staat de track Percussion Ensemble (improvisation). Dat zijn bewegende percussie-geluidjes met hoge en lagere frequenties. Die geluiden moeten in een boog bewegen van zoveel mogelijk links van de luisterpositie tot rechts van de luisterpositie. Dus ongeveer een halve cirkel beschrijvend, ver buiten de luidsprekers en zowat 180 graden om je heen. Met diezelfde track is meteen waar te nemen of de focussering vlijmscherp is en of er voldoende detaillering en subtiliteit is. Subtiel geluid betekent absoluut niet dat het soft is in het hoog. Verfijning is iets anders dan het softe zoefgeluid van sommige phono-cartridges en versterkers. De cd-drive van de CDA2 Mk2 laat vervolgens de kwaliteit van de cd horen. Luisterend naar het hele systeem valt het op dat het geluidsbeeld neutraal is, zonder een greintje scherpte of frequentiegebieden die buiten een verantwoorde tonale balans vallen. Als het systeem deel uit zou maken van de ‘wall of terror’ (twintig luidsprekers op een rijtje met een schakelkastje), dan zal de ongeoefende consument voorbijgaan aan de intrinsieke kwaliteiten. Die gaat met de grootste schreeuwer naar huis. De CDA2 Mk2 biedt een neutraal, maar niet dun en uitgehold geluidsbeeld, met een fabelachtige kwaliteit van het middengebied. Die fraaie, brede en vaak warme tonaliteit van stemmen en houtinstrumenten is ongekend. De soundstage is spectaculair. Of dynamiek en detaillering waarneembaar zijn wordt uiteraard voor het grootste deel bepaald door de opname, maar als de opname die kwaliteiten heeft dan wordt dat tot een hoog niveau gecommuniceerd door de CDA2 Mk2. Zoals met elk topsysteem is het eindresultaat erg afhankelijk van de bron. Neem een moderne cd met een topklasse opname en het geluidsmatige resultaat is spectaculair. Denk bijvoorbeeld aan ‘Aerial Boundaries’ van Michael Hedges of ‘Wondering’ van Bert van den Brink. De laatste is een cd van twintig jaar terug, maar klinkt zeer goed. Met de ingebouwde cd-drive zijn dus zeer goede resultaten mogelijk. Wat trouwens opvalt is dat de CDA2 Mk2 een zeer aanstekelijke ‘pace & rhythm’ kent. De weergave heeft een flow die heel natuurlijk overkomt en erg uitnodigend is. Het heeft ook te maken met de samenhang tussen instrumenten. Je hoort percussie-instrumenten en je hoort de bas. Andere ritme-ondersteunende instrumenten kunnen de slaggitaar zijn en sommige koperinstrumenten. Dat werkt dan met elkaar samen. De CDA2 Mk2 biedt die samenwerking op een hele geïntegreerde, natuurlijke en volgbare manier. Moeilijk om te omschrijven, maar heel aangenaam om te beleven. De cd-drive werkt uiteraard via de ingebouwde DAC. Om de laatste nog extra te kunnen beoordelen is er een muziekserver aangesloten via USB. Die server is geen streamer, maar speelt hi-res bestanden in alle mogelijke resoluties en formaten af. Het valt dan op dat bestanden in cd-kwaliteit vanaf zo’n server net even beter klinken dan vanaf de fysieke cd. Los van de enorme kwaliteit die de CDA2 Mk2 vanaf een fysieke cd presenteert is dat hier ook het geval. Wie zoekt naar materiaal dat letterlijk een gigantisch breed (en diep) panorama neerzet in de luisterruimte, dat ver buiten de luidsprekers reikt, kan de onderstaande tracks eens proberen. Bijvoorbeeld Seven Years van Norah Jones en I’ll Always Be with You van Ahmed Jamal (‘Saturday Morning’). Beide tracks zetten een panorama neer van 6 meter breed. De Ahmed Jamal-track biedt een van de mooiste piano-afbeeldingen die je je kunt voorstellen. Dat instrument staat in het midden, met een magistrale klank en aanwezigheid. Het subtiele slagwerk beweegt zich letterlijk in 3D-vorm om de luisteraar heen. Een andere spectaculaire afbeelding van de vleugel biedt het Tord Gustavsen Trio met Kirken den er et gammelt hus (‘The Other Side’). Een klankmatig en qua afbeelding fascinerende vleugel en op deze track is bij uitstek die enorme aansprekende ritmische samenhang en flow tussen de percussie en de andere klanken te horen. Songbird van Eva Cassidy kent ook een bijzondere start. Je hoort dan kleine tikjes op een percussie-instrument. Die tikjes zweven helemaal vrij binnen de soundstage, maar dan boven het midden van de kamerhoogte en vrijwel pal links en rechts van de luisterpositie. Dat geeft zo’n opname een filmisch effect dat haast lijkt op multichannel-weergave.