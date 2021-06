Canal Digitaal zendt EK-voetbalwedstrijden uit in 4k en hdr

Naast Canal Digitaal zenden ook Ziggo en KPN de voetbalwedstrijden van het Europese Kampioenschap uit in 4k en met hdr op de zender NPO1. Je hoeft hiervoor geen duurder abonnement af te sluiten. Het enige wat je nodig hebt, is een DVB-S2-tuner met een CI+-module.

Canal Digitaal en het EK

Canal Digitaal is in Nederland aanbieder van satelliettelevisie, en zendt tijdens het aankomende Europese Kampioenschap dus de voetbalwedstrijden uit in de resolutie 3.840 bij 2.160 pixels, en een verversingssnelheid van vijftig frames per seconde. Net als alle andere aanbieders van dit moment is er tevens ondersteuning voor de hdr-standaard hybrid log-gamma (hlg).

In Nederland kun je de wedstrijden straks bekijken via voorkeurspositie 36, terwijl dat in België op kanaal 24 is (via TV Vlaanderen). Iedereen met een abonnement bij de aanbieder kan de wedstrijden zodoende – zonder extra kosten – bekijken. Bij Ziggo en KPN kun je eveneens de voetbalwedstrijden bekijken, maar dan moet je extra betalen voor een nieuw abonnement of voor nieuwe hardware.

Tot slot is het goed om te weten dat de wedstrijden van het Europese Kampioenschap te zien zijn via de Astra3-satelliet op 23,5 graden oost. Helaas zegt Canal Digitaal nog niets over de geluidskwaliteit. Dat is wel een dingetje, aangezien die kwaliteit kan verschillen ten opzichte van andere aanbieders. Dit heeft de aanbieder allemaal bevestigd tegenover de redactie van TV Totaal.