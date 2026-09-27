Beste games van dit moment – deel 41 (herfst 2026)

Star Fox

Ontwikkelaar Velan Studios brengt met Star Fox voor de Nintendo Switch 2 opnieuw een remake van Star Fox 64 uit. De opzet fungeert traditiegetrouw als demonstratie van de hardware. Inhoudelijk blijft het fundament na dertig jaar grotendeels ongewijzigd: het verhaal en de afzonderlijke levels zijn bekend terrein, al is er een korte proloog over de vader van Fox McCloud toegevoegd en reageren tussenfilmpjes op opgelopen schade aan het ruimteschip.

Visueel zet het spel wel stappen vooruit. De omgevingen tonen veel detail en de personages ogen expressiever. Je kunt kiezen tussen een soepele, moderne besturing of een traditionele opzet met ondersteuning voor de klassieke N64-controller (die Nintendo uitbracht voor de Switch 2). Hoewel een doortocht slechts een uur duurt, zorgen geheime routes en alternatieve missies voor herspeelbaarheid. Wie meer uitdaging zoekt, kan terecht in de missies met specifieke opdrachten of de hogere moeilijkheidsgraad.

Naast het solospel toont een online multiplayer voor acht spelers de netwerkmogelijkheden van het platform. Twee teams van vier piloten strijden om doelstellingen, al raakt het aanbod met slechts drie vliegkaarten en weinig ontgrendelbare extra’s snel uitgeput. Technische snufjes zoals camerakoppelingen met augmented reality en muisbediening voelen vooral aan als gimmicks, terwijl toevoegingen zoals een cockpitperspectief en het delen van de spelervaring via Gameshare veel leuker zijn.

Ondanks de grafische modernisering en solide besturingsopties ontbreekt het aan echt nieuwe planeten of personages. Het resultaat blijft daardoor steken in een verzorgde heruitgave van een beproefd concept, zonder de stap te zetten naar een volwaardig nieuw hoofdstuk.