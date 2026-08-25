Sony houdt vast aan 3,5mm-aansluiting en micro-sd-kaart met Xperia 10 VIII

De nieuwe smartphone van Sony borduurt voort op het frisse design van vorig jaar. Een telefoon bestaande uit één effen kleur met brede camerabalk. Het lijkt een beetje op de Pixel-serie van Google met die brede camerabalk, maar Sony heeft het toch duidelijk voor elkaar gekregen om de smartphone een eigen gezicht te geven. De Sony Xperia 10 VIII draait op een Snapdragon 6 Gen 3-chipset met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Uniek in deze tijd en nog echt iets van Sony: je kunt een micro-sd-kaart plaatsen om het opslaggeheugen uit te breiden. Ook echt iets van Sony: een 3,5mm-koptelefoonaansluiting op dit toestel.

De smartphone heeft een Full HD+ oled-scherm van 6,1-inch en is 50 procent helderder dan de voorganger. Het is tevens echt een compacte smartphone. De resolutie van het scherm bedraagt 2.340 bij 1.080 pixels met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. Foto’s maken kan met de hoofdcamera van 50 megapixel, ultra-groothoekcamera van dertien megapixel en de selfiecamera van acht megapixel. De Sony Xperia 10 VIII ondersteunt LDAC, aptX Adaptive en 360 Reality Audio en is dus een aantrekkelijk toestel voor de muziekliefhebber. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Deze Android-telefoon krijgt maximaal vier grote Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 10 VIII is vanaf nu verkrijgbaar voor 599 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Frozen White, Frosted Grey en Misty Lilac.