Zendure introduceert PowerHub: Centraal beheer voor de thuisbatterij en warmtepomp

Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische voertuigen groeit de behoefte aan een intelligent energienetwerk binnen de woning. Waar thuisbatterijen voorheen vaak als stand-alone opslag fungeerden, functioneert de PowerHub als een centrale regisseur die de opwekking en consumptie op elkaar afstemt.

Schaalbare capaciteit en technische specificaties

Het systeem is modulair opgebouwd en kan meegroeien met de energiebehoefte van een huishouden. Gebruikers kunnen starten met een basiscapaciteit van 8 kWh, die via de SolarFlow Mix-systemen kan worden uitgebreid tot maximaal 50 kWh per unit. In opstellingen met meerdere units is een totale capaciteit tot 150 kWh mogelijk.

Enkele belangrijke technische kenmerken van de PowerHub:

Vermogen: Het systeem levert een continu vermogen tot 12 kW, wat voldoende is voor de stroomvoorziening van een gemiddeld huishouden inclusief zwaardere verbruikers zoals een warmtepomp of laadpaal.

Zonne-energie: Er is ondersteuning voor maximaal 24 kW aan directe zonne-energie-input, met aanvullende compatibiliteit voor bestaande PV-installaties van derden.

Fasen: Het systeem komt beschikbaar in zowel een eenfase- (1P) als een driefase-uitvoering (3P).

Flexibiliteit: Drie geïntegreerde Schuko-contactdozen maken het mogelijk om extra balkon-zonnepanelen of batterijen aan te sluiten zonder dat daarvoor direct ingrijpende aanpassingen in de meterkast nodig zijn.

Open standaarden en lokale dataverwerking

De PowerHub draait op het open energieplatform ZEN+OS, dat gebruikmaakt van algoritmen die rekening houden met het verbruikersgedrag van het huishouden, de weersvoorspellingen en de actuele dynamische energietarieven. Om de communicatie met apparaten van verschillende fabrikanten te waarborgen, ondersteunt het systeem de belangrijkste open Europese standaarden:

SG-Ready (Smart Grid Ready): Maakt directe koppeling mogelijk met meer dan 5.000 compatibele warmtepompmodellen om te reageren op netwerksignalen en tariefschommelingen.

EEBus: De Europese standaard voor communicatie met slimme huishoudelijke apparaten.

OCPP (Open Charge Point Protocol): Voor de aansturing van laadpalen.

VPP-Ready: Geschikt voor deelname aan virtuele energiecentrales (Virtual Power Plants), waarbij gekoppelde thuisbatterijen gezamenlijk kunnen worden ingezet om het elektriciteitsnet te balanceren.

Mocht de internetverbinding wegvallen, dan blijft het basisbeheer van het systeem lokaal functioneren. Geavanceerde AI-functies blijven wel afhankelijk van een actieve cloudverbinding.

Noodstroomvoorziening

Naast het optimaliseren van de energiekosten is het systeem ontworpen om te fungeren als back-up bij stroomuitval. Bij een netstoring schakelt de PowerHub binnen circa 10 milliseconden over op batterijstroom, waardoor kritieke apparaten en zware belastingen zonder merkbare onderbreking blijven functioneren. Mocht de batterij tijdens een langdurige storing volledig leegraken, dan kan het systeem via de Black Start-functionaliteit zelfstandig herstarten zodra er weer zonne-energie beschikbaar is.

Installatie en beschikbaarheid

Door de integratie van verschillende componenten in één behuizing claimt de fabrikant dat de installatiecomplexiteit en de bijbehorende installatiekosten aanzienlijk worden gereduceerd. Zendure verwacht de PowerHub in juli 2026 op de Europese markt te brengen. De definitieve consumentenprijzen worden bij de marktintroductie bekendgemaakt. Wel start de fabrikant direct een introductieprogramma waarbij de eerste 1.000 Europese klanten die minimaal twee units uit de SolarFlow Mix-serie aanschaffen, de PowerHub zonder meerprijs geleverd krijgen.