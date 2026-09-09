Sony geeft populaire XM4 in nieuwe versie uit met de WH-1000XM4C

Vraag luisteraars wat de beste noise cancelling headset van Sony is en de kans is groot dat ze niet de nieuwere XM5 of XM6 noemen, maar juist de WH-1000XM4 uit 2020. Juist dat model heeft Sony nu in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe Sony WH-1000XM4C is volgens de fabrikant voorzien van de bekende noise cancelling van de 1000X-serie, maar heeft een vernieuwde sound tuning die beter moet aansluiten bij de huidige luistervoorkeuren. Gebruikers kunnen het geluid bovendien naar eigen smaak aanpassen met een 10-bands equalizer. De over-ear koptelefoon ziet er op het eerste gezicht identiek uit als de XM4 en heeft een comfortabel over-ear ontwerp en is opvouwbaar. Sony richt zich daarmee onder meer op reizigers, forenzen, thuiswerkers en muziekliefhebbers die omgevingsgeluid willen beperken. De WH-1000XM4C verschijnt in Black, Platinum Silver en Lavender.

Ook de WH-CH730N en WH-CH530 worden gelanceerd

Naast de nieuwe XM4C introduceert Sony de goedkopere WH-CH730N en WH-CH530. Daarmee vernieuwt het bedrijf tegelijkertijd zijn midden- en instapsegment. De CH730N krijgt onder meer noise cancelling, een batterijduur tot 50 uur en een opvouwbaar ontwerp. De CH530 moet met maximaal 55 uur accuduur een betaalbaar alternatief worden.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony WH-1000XM4C is vanaf september 2026 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 249,99 euro. Ook de WH-CH730N en de WH-CH530 zijn nog deze maand verkrijgbaar voor respectievelijk 120 euro en 60 euro.