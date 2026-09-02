Sony bouwt een feestje met de ULT POWER SOUND-serie

De nieuwe Sony ULT POWER SOUND-serie is ontworpen in samenwerking met hiphopcreators en levert een diepe bas, krachtig geluid en partyfuncties. Het merk lanceert drie van deze partyspeakers met de ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 en de ULT TOWER 5. Gericht op liefhebbers van een flinke bas, karaoke of feestjes.

ULT TOWER MAX

De ULT TOWER MAX is het grootste model van de drie en beschikt over drie woofers: twee aan de voorkant en één aan de achterkant. In combinatie met vier tweeters, middentonenspeakers en Sony’s ULT DUCT moet de speaker zorgen voor een krachtig, ruimtelijk geluid van maar liefst 2.150 Watt. Het model ondersteunt bovendien 360° Party Sound en kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.

ULT TOWER 7 en ULT TOWER 5

De ULT TOWER 7 is met een vermogen tot 420 watt een stuk compacter, terwijl de ULT TOWER 5 maximaal 300 watt levert. Beide modellen zijn voorzien van een accu. De TOWER 7 houdt het volgens Sony tot 30 uur vol, terwijl de TOWER 5 maximaal 20 uur speelt. De twee speakers hebben bovendien een IPX4-classificatie wanneer ze rechtop staan, dus een beetje water is geen probleem.

Alle drie de modellen krijgen een vernieuwde ULT-knop met vier geluidsmodi. Naast ULT1 en ULT2, die de bas extra aanzetten, zijn er FLAT en LIVE om muziek natuurgetrouw of juist het ruimtelijk effect van een liveoptreden mee te geven. Via de Sony Sound Connect-app kunnen gebruikers daarnaast zelf de equalizer aanpassen. Voor feestjes zijn er aansluitingen voor onder meer XLR, RCA en USB-C. Een karaokefeestje is dus geen enkel probleem. Ook zijn er lichteffecten ter ondersteuning van je feestjes. Met Auracast kunnen meerdere compatibele Sony-speakers bovendien met elkaar worden verbonden.

Prijs en beschikbaarheid

De ULT TOWER MAX kost 1.600 euro, de ULT TOWER 7 650 euro en de ULT TOWER 5 450 euro. Alle drie de partyspeakers zijn vanaf september 2026 verkrijgbaar.