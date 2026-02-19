De praktijkervaringen

Het eerste wat opvalt na het aansluiten is de wat ongenuanceerde weergave van het middengebied en achterblijvende laagweergave. Ze komen splinternieuw uit de doos dus even doorbijten, en een weekje de iets mindere weergave voor lief nemen. Gedurende de week continu spelen komen de speakers steeds meer tot leven en worden ze losser en neemt de kwaliteit van het middengebied toe en wordt de laagweergave strakker en minder stijfjes. Wees er zeker van dat, wanneer je de Wharfedale Evo 5.4 bij een dealer gaat beluisteren, de set goed ingespeeld is. Dit maakt echt een wereld van verschil. Bij het beluisteren van Oletta Adams’s ‘Get Here’ van cd geript op de harddisk van mijn Bluesound Vault valt direct het brede en diepe stereobeeld in positieve zin op. De speakers weten, ondanks hun forse formaat, nagenoeg niet meer aan te wijzen te zijn. De AMT-tweeter kwijt zich prima van zijn taak en weet een transparante en open hoogweergave te realiseren. Bekkens klinken lang uit en hebben een realistische klankkleur. De in de mix verstopte vingerbekkens zijn minder prominent hoorbaar dan met mijn eigen luidsprekers, geen schande aangezien deze zo’n zevenmaal duurder zijn dan een set Evo 5.4. De laagweergave is strak en stevig, maar overheerst niet in mijn luisterruimte van circa veertig vierkante meter. Iets waar ik gezien het formaat van de kast in combinatie met de dubbele woofers en grote reflexpoort wel een beetje bang voor was. Het is mooi in balans met de snelle hoogweergave en nette middengebied. Via streamingdienst Qobuz beluister ik ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go’ van Billie Eilish in hires kwaliteit. De Evo 5.4 voelt zich duidelijk op zijn gemak met deze moderne opname. De stem klinkt wat realistischer dan bij het vorige nummer. De laagweergave is vol en een stuk steviger maar blijft gecontroleerd en doortekend. Wanneer ik het volume wat verder opvoer wordt de balans tussen hoog, midden en laag nog een fractie beter. Het stereobeeld is ook nu weer groot(s). Per ongeluk stuit ik op het laatste album van Noah Cyrus. De Evo 5.4 laat duidelijk de verwantschap qua stem met haar zus Miley horen. Eenzelfde wat rauw, beetje schor, randje wat beide zeer herkenbaar maakt. Qua muziek neigt Noah veel meer naar de dromerige, ietwat gedragen kant met country invloeden en is veel minder poppy. De track ‘New Country’ is een duet met country-grootheid Blake Shelton. De grote Wharfdale-speakers weten er wel raad mee, beide stemmen hebben karakter en dit is duidelijk hoorbaar. De laagweergave is stevig en vol en legt een mooi strak fundament onder de muziek. Ook nu weer is het gecontroleerd, ontspannen en gedetailleerd zonder te overheersen.