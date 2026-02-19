De Wharfedale Evo 5.4 is een uit de kluiten gewassen 3-weg vloerstaande luidspreker. Het uitpakken van de geleverde luidsprekers is dan ook een klusje waar spierkracht en enige handigheid van pas komen. Met een gewicht van ruim éénendertig kilo per stuk en een hoogte van iets meer dan een meter heb je echt je handen vol. Gelukkig zijn de speakers goed verpakt en is er zelfs een set witte handschoentjes om ze zonder krassen te verplaatsen.
De set die ik ter beschikking heb gekregen is uitgevoerd in een fraaie walnoot fineer, wat bij mijn partner positieve reacties oproept. Mocht het niet helemaal uw smaak zijn dan is er nog de keuze uit wit, zwart en grijs welke laatste op de foto’s ook bijzonder fraai oogt. De kast is niet ‘ouderwets’ rechthoekig maar heeft mooie afgeronde hoeken en loop naar achter toe licht taps toe. In tegenstelling tot veel concurrenten in deze prijsklasse is de 5.4 een echt 3-weg systeem welke in het laag nog ondersteund wordt door een naar de vloer afstralende basreflexpoort. Om de juiste afstand tussen de poort en de bodem te creëren is er onder de kast een voet gemonteerd die tevens dienstdoet als basis voor de meegeleverde spikes. Deze zijn stevig en gemakkelijk te verstellen om de speaker waterpas te zetten. Passende onderleggers worden meegeleverd om harde vloeren niet te beschadigen met de scherpe punt van de spike. Achter het met magneetjes bevestigde frontje, deze dekt alleen de drivers af en niet het hele front, gaan de tweeter, midrange en twee woofers schuil. De tweeter is een AMT-membraan exemplaar in plaats van de veel gebruikte dome types. Deze zorgt door zijn geringe gewicht voor een heel snelle en transparante hoogweergave. De afgelopen jaren maken meer en meer luidsprekerfabrikanten gebruik van dit type tweeter. De midrange is een 50 millimeter dome en de twee 165 millimeter woofers zijn gemaakt van geweven kevlar. Wharfedale geeft een aanbevolen versterker vermogen aan van tussen 30 en 200 watt, de nominale impedantie is 8 ohm en zakt volgens Wharfedale nooit onder de 4,3 ohm. De gevoeligheid is 90 dB dus een niet al te grote maar wel stabiele versterker zou de klus moeten kunnen klaren. Het opgegeven frequentiebereik loopt van 42 Hz tot 24 kHz, gezien het kastformaat en de twee woofers met reflexpoort loopt het laag niet super ver door. Maar kwaliteit is altijd beter dan kwantiteit en die eerste blijkt in de praktijk voldoende aanwezig te zijn. Aan de achterzijde is een stevige set single wire aansluitterminals te vinden. De algehele afwerking overstijgt ruim de adviesprijs, een set Wharfedale Evo 5.4 gaat voor 1.799 euro over de toonbank.
Aansluiten en plaatsen
Ten tijde van de recensieperiode was er geen andere apparatuur in huis dan mijn eigen referentie set. Deze bestaat uit een Devialet 220 Expert Pro versterker, een Bluesound Icon streamer als digitale bron, een Rega P3 met Exact element voor analoog en een Ziggo Next box voor films en series. De netwerk switch is een Bonn N8 Silent Angel met bijpassende externe Forrester voeding. Alle bekabeling, zowel netsnoeren als interlinks en netwerkkabels, is van Atlas Cables uit Schotland. Niet direct een set die de eigenaar van een set Evo 5.4 zal gebruiken, de prijs van alleen al sommige kabels overstijgt de prijs van de set speakers, maar wel geschikt om het maximale uit de speakers te halen. Ondanks het iets grotere formaat dan mijn normaal gebruikte Audiovector R3 Arreté luidsprekers blijkt de Evo 5.4 de beste laagweergave te genereren wanneer ik ze wat dichter bij de achterwand plaats. Ongeveer veertig centimeter gerekend van de achterkant van de speaker, dat de reflexpoort niet naar achter afstraalt is hier in positieve zin deels debet aan. Het stereobeeld profiteert in breedte en diepte van iets meer indraaien dan ik gewend ben maar dit zal iedere gebruiker proefondervindelijk vast moeten stellen. Tussen beide speakers is de afstand ruim twee meter. Tot de luisteraar is het bijna drie meter. Spelen zonder fronten zorgt voor een net iets betere en transparantere hoogweergave, persoonlijk vind ik de speaker dan ook visueel aantrekkelijker.
De praktijkervaringen
Het eerste wat opvalt na het aansluiten is de wat ongenuanceerde weergave van het middengebied en achterblijvende laagweergave. Ze komen splinternieuw uit de doos dus even doorbijten, en een weekje de iets mindere weergave voor lief nemen. Gedurende de week continu spelen komen de speakers steeds meer tot leven en worden ze losser en neemt de kwaliteit van het middengebied toe en wordt de laagweergave strakker en minder stijfjes. Wees er zeker van dat, wanneer je de Wharfedale Evo 5.4 bij een dealer gaat beluisteren, de set goed ingespeeld is. Dit maakt echt een wereld van verschil. Bij het beluisteren van Oletta Adams’s ‘Get Here’ van cd geript op de harddisk van mijn Bluesound Vault valt direct het brede en diepe stereobeeld in positieve zin op. De speakers weten, ondanks hun forse formaat, nagenoeg niet meer aan te wijzen te zijn. De AMT-tweeter kwijt zich prima van zijn taak en weet een transparante en open hoogweergave te realiseren. Bekkens klinken lang uit en hebben een realistische klankkleur. De in de mix verstopte vingerbekkens zijn minder prominent hoorbaar dan met mijn eigen luidsprekers, geen schande aangezien deze zo’n zevenmaal duurder zijn dan een set Evo 5.4. De laagweergave is strak en stevig, maar overheerst niet in mijn luisterruimte van circa veertig vierkante meter. Iets waar ik gezien het formaat van de kast in combinatie met de dubbele woofers en grote reflexpoort wel een beetje bang voor was. Het is mooi in balans met de snelle hoogweergave en nette middengebied. Via streamingdienst Qobuz beluister ik ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go’ van Billie Eilish in hires kwaliteit. De Evo 5.4 voelt zich duidelijk op zijn gemak met deze moderne opname. De stem klinkt wat realistischer dan bij het vorige nummer. De laagweergave is vol en een stuk steviger maar blijft gecontroleerd en doortekend. Wanneer ik het volume wat verder opvoer wordt de balans tussen hoog, midden en laag nog een fractie beter. Het stereobeeld is ook nu weer groot(s). Per ongeluk stuit ik op het laatste album van Noah Cyrus. De Evo 5.4 laat duidelijk de verwantschap qua stem met haar zus Miley horen. Eenzelfde wat rauw, beetje schor, randje wat beide zeer herkenbaar maakt. Qua muziek neigt Noah veel meer naar de dromerige, ietwat gedragen kant met country invloeden en is veel minder poppy. De track ‘New Country’ is een duet met country-grootheid Blake Shelton. De grote Wharfdale-speakers weten er wel raad mee, beide stemmen hebben karakter en dit is duidelijk hoorbaar. De laagweergave is stevig en vol en legt een mooi strak fundament onder de muziek. Ook nu weer is het gecontroleerd, ontspannen en gedetailleerd zonder te overheersen.
Bijzonder aantrekkelijk
De Britse zangeres Raye heb ik pas recent leren kennen, maar blijkt al sinds 2016 aan de weg te timmeren. Echt groot werd ze vorig jaar toen ze tijdens de Brit Awards zes awards mee naar huis nam, een recordaantal. ‘Where Is My Husband’ is een lekker uptempo nummer met een veelheid aan instrumenten. De Evo 5.4 weet wel raad met deze track en geeft de muziek met veel drive en ritmisch door aan de luisteraar. De blazers, mooi achter in het diepe stereobeeld kennen geen scherpte en klinken behoorlijk realistisch met zelfs onderscheid tussen de verschillende instrumenten. De basdrum is strak en niet overdreven stevig. De stem van Raye klinkt fris, levendig en het snelle, bijna rap achtige, deel van het nummer is goed verstaanbaar. Deze eigenschappen maken de Evo 5.4 bijzonder aantrekkelijk, zeker afgezet tegen de prijs. Chrissie Hynde, frontvrouw van de bekende 80’s band The Pretenders bracht recent het Duets Special uit. Louter standards gezongen met grootheden uit de muziekwereld waaronder K.D. Lang, Lucinda Williams en Debby Harry. Echter ‘You Were Always On My Mind’ wat ze samen met Rufus Wainright zingt sprint er voor mij echt uit. De prachtige cover laat beide stemmen met zo veel emotie horen dat je er stil van wordt. De grote Wharfedale Evo 5.4’s weten de stemmen met verve weer te geven, ieder met hun eigen karakter en klankkleur. Het stereobeeld is ook nu weer diep en reikt in de breedte ruim buiten de speakers, wat knap is gezien het forse kastformaat.
Onder de streep
Met deze Evo 5.4 zet Wharfedale een speaker op de markt die bijzonder concurrerend geprijsd is. De afwerking, bouwkwaliteit en natuurlijk de muzikale prestaties doen een veel hoger prijskaartje vermoeden. Heb je voldoende ruimte om deze forse vloerstaande luidspreker te plaatsen dan zul je niet teleurgesteld zijn. Gekoppeld aan een kwalitatief goede versterker, die qua klank best een beetje naar de warme kant mag neigen, word je getrakteerd op een aangename afgewogen weergave. De 5.4 heeft een neutraal karakter en de AMT-tweeter heeft snelheid en transparantie. De laagweergave is vol en gedetailleerd, maar goed in balans met de rest van het spectrum. Al met al zet Wharfedale met deze nieuwe Evo 5.4 een luidspreker op de markt die veel luisteraars zal aanspreken en in alle opzichten veel waar voor zijn geld biedt.
Tech Specs
Wat: 3-weg vloerstaander
Opbouw: 35 x 70 mm AMT, 2 inch softdome midrange dome, 2 x 6,5 inch Black Woven Kevlar Cone woofer
Frequentiebereik: 42 – 24.000 Hz (+/- niet gespecificieerd)
Cross-over: 4.000 Hz
Gevoeligheid: 90 dB (@ 1 m for 2.83 V)
Impedantie: 8 Ohm (4,3 Ohm minimaal)
Afmetingen: 100,8 x 30,2 x 35 cm
Gewicht: 31,2 kg
Wharfedale Evo 5.4 € 1.799,-
www.wharfedale.eu
Beoordeling
Wharfedale Evo 5.4
- Afwerking
- Afgewogen weergave
- Fors formaat
Beoordeling Wharfedale Evo 5.4
