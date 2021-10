Apple TV+ nu beschikbaar op 2016 en 2017 LG smart tv’s

Eerder bracht LG de Apple TV+-app al uit voor smart tv’s uit 2018 en recenter. Nu is de dienst ook te benaderen via webOS op smart tv’s uit 2016 en 2017. De iTunes filmbibliotheek is echter niet beschikbaar.

De app is te gebruiken op smart tv’s met webOS 5.0 of hoger. Met de app krijg je toegang tot shows als See, Ted Lasso en Foundation. Om Apple TV+ te gebruiken is echter wel een abonnement vereist.

Het lijkt te gaan om een uitgeklede versie van de app, want de iTunes filmbibliotheek is niet beschikbaar, zo laten diverse gebruikers weten. De app heet op apparaten met volledige toegang dan ook ‘Apple TV’. De ‘+’ op de oudere modellen van LG verwijst puur naar de streamingdienst van het Amerikaanse bedrijf.

Bezitters van een webOS smart tv uit 2017 of 2016 kunnen films en series in maximale kwaliteit bekijken. Zowel de 4K-resolutie met HDR als Dolby Vision HDR worden ondersteund.