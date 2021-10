Apple TV+ app komt ook naar oudere smart tv’s van Samsung

Apple heeft, zo blijkt inmiddels, een uitgeklede versie van zijn Apple TV-app voor smart tv’s uitgebracht. Deze eenvoudige versie is speciaal bedoeld voor oudere smart tv’s en geeft gebruikers alleen toegang tot de Apple TV+ streamingdienst van het bedrijf. Toegang tot onder meer de iTunes bibliotheek is er niet, in tegenstelling tot de volledige Apple TV-app.

Bezitters van een LG televisie uit 2016 of 2017 kregen eerder deze week te horen dat hun televisie toegang krijgt tot de Apple TV+-app. Vandaag wordt duidelijk dat hetzelfde geldt voor bezitters van een Samsung smart tv uit 2017. Bezitters van een smart tv uit dat jaar kunnen de Apple TV+-applicatie reeds downloaden uit de Tizen app store.

De uitgeklede applicatie biedt alleen de mogelijkheid een abonnement te nemen op de Apple TV+ streamingdienst. Het kopen of huren van films is niet mogelijk. Dit kan alleen op smart tv’s die toegang hebben tot de volledige Apple TV-app.