‘Apple Music krijgt hifi-abonnement, nieuwe AirPods aanstaande’

Het nieuwe abonnement voor Apple Music moet in de komende weken verschijnen. Daarbij horen mogelijk nieuwe AirPods, de draadloze oordoppen van de iPhonemaker.

Hifi-abonnement voor Apple Music

De bron van het nieuws meldt dat het nieuwe abonnement van de muziekstreamingdienst muziek in high fidelity gaat aanbieden en eveneens 9,99 dollar per maand moet gaan kosten, net als het normale abonnement. Eerder kondigde Spotify ook al aan met een hifi-abonnement te komen voor muziekliefhebbers. Dat abonnement moet later in 2021 gaan verschijnen en mensen toegang verschaffen tot de muziek “zoals de maker het bedoeld heeft”.

Verder meldt de website dat Apple tevens voornemens is een nieuw setje AirPods uit te brengen, zodat luisteraars optimaal kunnen genieten van de nieuwe muziekkwaliteit van Apple Music. Het gaat hier om de derde generatie van die draadloze oordoppen, die ook in de komende weken moeten verschijnen. Apple organiseert vanaf 7 juni aanstaande zijn ontwikkelaarsconferentie, WWDC, waar we misschien dergelijke aankondigingen voorbij gaan zien komen. Dit evenement staat in het teken van software, maar soms wordt er ook nieuwe hardware getoond.

Qua design moeten de nieuwe AirPods lijken op de huidige Pro-variant. Echter, de AirPods 3 moeten het dan wel zonder aspecten als actieve ruisonderdrukking doen. Het wachten is nu op wat Apple aan te kondigen heeft.