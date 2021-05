‘Apple Music biedt binnenkort lossless audiostreaming aan’

Eerder deze maand verscheen het gerucht dat Apple Music binnenkort een hifi-abonnement aanbiedt. Dat gerucht wordt nu kracht bijgezet door ontdekte code in de Androidapplicatie, waar verwijzingen gevonden zijn naar lossless audiostreaming.

Apple Music met lossless audio?

Op moment van schrijven biedt Apple Music twee opties aan voor muziekstreaming: eentje voor hoge kwaliteit en eentje voor gereduceerde kwaliteit, wanneer je onderweg aan het streamen bent. Je kunt heel gemakkelijk wisselen tussen beide opties, met een simpele schuifregelaar.

De nieuwste Androidapplicatieversie van de muziekstreamingdienst, in de vorm van een bèta, bevat verwijzingen naar extra mogelijkheden. Zo zijn er verwijzingen gevonden naar een hifi-abonnement en de mogelijkheid muziek te kunnen downloaden voor offline luisteren. Apple geeft wel een waarschuwing af voor het hifi-abonnement, omdat je datagebruik dan kan toenemen.

De waarschuwing hebben we hieronder overgenomen (via 9to5Mac):

Lossless audio files preserve every detail of the original file. Turning this on will consume significantly more data.

Lossless audio files will use significantly more space on your device. 10 GB of space could store approximately: – 3000 songs at high quality – 1000 songs with lossless – 200 songs with hi-res lossless

Lossless streaming will consume significantly more data. A 3-minute song will be approximately: – 1.5 MB with high efficiency- 6 MB with high quality at 256 kbps- 36 MB with lossless at 24-bit/48 kHz- 145 MB with hi-res lossless at 24-bit/192 kHzSupport varies and depends on song availability, network conditions, and connected speaker or headphone capability.

Daarnaast zijn er opties gevonden als Lossless en High-Res Lossless. Het lijkt er dus op dat Apple iets voor ons in petto heeft de komende tijd. Wanneer het bedrijf de nieuwe opties officieel presenteert, is niet duidelijk.