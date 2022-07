Amazon rolt volledig nieuwe Prime Video-app uit

Vergelijk de app van Prime Video met Netflix, Disney+ of HBO Max en het was toch een beetje de vreemde eend in de bijt. Alles zag er hetzelfde uit met rechthoekjes met titels, waardoor je goed moest lezen en opletten om te weten in welke categorie je nu eigenlijk aan het kijken bent. Amazon claimt (via The Verge) anderhalf jaar gewerkt te hebben aan de nieuwe user interface die vanaf vandaag uit gaat rollen naar je smartphone, smart-tv’s en andere apparaten.

De onderstaande video geeft een eerste kijk op het nieuwe design. Wat opvalt is de gelijkenis met andere streamingdiensten. Ook Prime Video gaat Netflix, Disney+ en HBO Max achterna. Je krijgt bovenaan een Top 10-lijst te zien met de beste bekeken titels van dit moment. Daaronder vind je de Amazon Originals. Je krijgt van iedere titel een sneak preview te zien. Amazon noemt de app dan ook ‘dynamischer en meeslepender’. De navigatie verplaatst naar de zijkant in een verticale kolom en via Home kun je kiezen uit Films, TV-series en Sport te zien.

Vernieuwde Prime Video-app rolt de komende weken uit

Wanneer we de nieuwe Prime Video-app precies kunnen verwachten is nog onduidelijk. Amazon wil de vernieuwde app in de komende weken uitbrengen. Het zal per land en per apparaat verschillen wanneer de nieuwe app precies beschikbaar is.