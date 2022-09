Amazon Prime Video zet toch weer in op Dolby Vision

In 2016 bracht Amazon enkele series uit met Dolby Vision maar niet lang daarna kondigde het bedrijf aan een samenwerking aan te gaan met Samsung, voor de promotie van HDR10+. Amazon concentreerde zich vanaf dat moment op het uitbrengen van HDR-content met de HDR10+-standaard en aan Dolby Vision werd geen aandacht meer besteed.

Nu zal het je waarschijnlijk ook opgevallen zijn dat HDR10+ niet die revolutie gebracht heeft die het wilde brengen. Dolby Vision heeft het merendeel van de markt in handen, met name door de sterke positie van Dolby aan zowel de productie- als weergavezijde. Steeds minder partijen focussen alleen op HDR10+ en sommige partijen stappen geheel over op Dolby Vision.

Amazon geeft HDR10+ niet op maar brengt sinds lange tijd wel weer content uit met Dolby Vision. Onder meer The Rings of Power, The Wheel of Time en Jack Ryan zijn voorzien van deze HDR-standaard. Dolby Vision binnen Amazon Prime Video wordt ondersteund in de app voor smart tv’s en op compatibele FireTV-apparaten.

Aamzon is niet de enige partij die afziet van een exclusieve samenwerking voor HDR10+. Op het gebied van hardware waren zowel Panasonic als Philips in eerste instantie exclusief verbonden aan HDR10+, maar dat was van korte duur. Televisies van beide bedrijven ondersteunen nu zowel Dolby Vision als HDR10+.