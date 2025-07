Amazon Prime Video krijgt vanaf 26 augustus advertenties

We wisten al sinds oktober vorig jaar dat het er aan zat te komen, maar nu is de tijd daar. Prime Video krijgt vanaf volgende maand advertenties. Amazon heeft abonnees per mail geïnformeerd over de wijziging van het abonnement. ‘Vanaf 26 augustus bevatten Prime Video-films en -series advertenties in beperkte mate.’ Volgens Amazon is het toevoegen van advertenties nodig om te kunnen blijven investeren in content maar die investeringen ook uit te kunnen breiden over een langere tijd. Iedereen zal per 26 augustus overgezet worden naar het abonnement met advertenties. De prijs blijft 4,99 euro per maand. Wil je geen advertenties? Dan zul je meer moeten gaan betalen.

Abonnement zonder advertenties kost 2,99 euro extra

Naast het standaardabonnement van 4,99 euro per maand dat straks advertenties zal bevatten komt er ook een advertentievrij abonnement voor 7,99 euro per maand. Vanaf 26 augustus kun je je hier voor aanmelden. Sinds 2024 toont Amazon al reclame in Prime Video in omringende landen als Duitsland, Engeland, Frankijk, Italië en Spanje. Nu is dus ook Nederland aan de beurt. De prijs is in Nederland overigens wel veel goedkoper dan in omringende landen waar je aanzienlijk meer voor Prime Video (en de bijbehorende voordelen als gratis verzending en gratis games) moet betalen. Voor België is overigens nog niets bekend.