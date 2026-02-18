Demonstratieweekend PMC Prophecy 7 en Cyrus 40-Series bij AudioZaal

Tijdens dit luisterweekend demonstreren we de PMC Prophecy 7 aangestuurd door de nieuwe Cyrus 40-serie Amplifier met als bronnen de 40 ST Netwerkspeler en 40 CD cd-speler. Uiteraard laten we je de optionele 40 PSU voedingsupgrades ook horen!

Je bent van harte welkom op 28 februari van 11.00 tot 16.00 uur en Zondag 1 maart van 12.00 tot 16.00u aan de Springweg 15 in Utrecht. Je kunt vrij inlopen, zonder afspraak.

Over PMC Propecy 7

De Prophecy-serie van PMC brengt de professionele studiowereld rechtstreeks naar de huiskamer. De luidsprekers zijn ontwikkeld vanuit dezelfde ontwerpfilosofie die PMC wereldwijd tot referentie maakt in opnamestudio’s, masteringfaciliteiten en broadcastomgevingen. Hierdoor bieden de modellen uit de Prophecy-serie een uitzonderlijk neutrale en gecontroleerde weergave, waarbij muziek wordt gepresenteerd zoals deze daadwerkelijk is opgenomen, en dat in een vormfactor en afwerking die in geen enkele huiskamer misstaat.

Een belangrijk technisch fundament van de serie is PMC’s gepatenteerde Advanced Transmission Line (ATL™) technologie. Dit resulteert in een diepere, strakkere en beter gecontroleerde laagweergave, met aanzienlijk minder vervorming en kleuring dan traditionele basreflexontwerpen. Daarnaast zorgt ATL ervoor dat luidsprekers uit de Prophecy-serie ook bij lagere volumes hun balans, dynamiek en detail behouden.

Tijdens dit evenement zal er worden gespeeld met de PMC Prophecy 7, een vloerstaand 3-weg model dat een indrukwekkende combinatie biedt van schaal, controle en verfijning. Door het dedicated 3-weg ontwerp krijgt iedere driver zijn eigen optimale werkgebied, wat resulteert in een uitzonderlijk open middengebied, verfijnde hoge tonen en een krachtig, diep en gecontroleerd laag. Dit maakt de Prophecy 7 bij uitstek geschikt om de kwaliteiten van deze serie overtuigend te demonstreren.

Naast de Phrophecy 7, zal ook de Phrophecy 1 standmount luidspreker ook te bewonderen zijn in de winkel.

Over de Cyrus 40-serie

Met de Cyrus 40-serie introduceert Cyrus een volledig nieuwe productlijn, ontworpen volgens een frisse visie op modern hifi-geluid. De 40-serie bestaat uit vijf perfect op elkaar afgestemde componenten, waarmee Cyrus een compleet en flexibel audiosysteem biedt – compact, krachtig en typisch Brits qua geluid.

De 40 AMP is een krachtige klasse A/B geïntegreerde versterker met 100 Watt vermogen per kanaal. De talrijke analoge en digitale ingangen zorgen ervoor dat hij het hart is van elk muzieksysteem. Er is zelfs gedacht aan een HMDI-aansluiting voor perfecte audio integratie met uw tv-scherm.

Een perfecte partner voor deze versterker is de 40 ST netwerkspeler. Deze netwerkspeler is voorzien van het beproefde BluOs operation system. Dit zorg voor een naadloze integratie met diverse streamingdiensten en talloze radiozenders via TuneIn Internetradio. De 40 ST is Roon Ready voor de liefhebbers van ultieme integratie. Daarnaast is de 40 ST voorzien van diverse digitale ingangen.

Ook de liefhebbers van de cd zijn niet vergeten. Met de 40 CD heeft Cyrus een zeer muzikale cd-speler ontwikkeld van zeer hoog niveau. Het hoog-resolutie scherm laat exact alle beschikbare informatie zien. De lage ruisvloer zorgt voor ongekende geluidskwaliteit. De bediening is gemakkelijk via de meegeleverde afstandsbediening. De 40 CD is voorzien van een analoge uitgang of digitale uitgang zodat je hem ook kan gebruiken als cd-transport.

Met de 40 PSU kun je elke Cyrus 40-serie component naar een hoger niveau tillen waardoor de prestaties nog beter worden. Een geweldige upgrade die duidelijk te horen is!

Alle Cyrus producten zijn zeer muzikaal en rijk aan geluid, ontwikkeld en gefabriceerd in het Verenigd Koninkrijk. Standaard krijg je 5-jaar garantie bij aankoop bij een geautoriseerde dealer zoals AudioZaal in Utrecht.

Come for the Music and Stay for the Sound!