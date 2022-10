Amazon lanceert webshop en Prime videodienst in België

Sinds vandaag kunnen Belgen producten kopen in de webshop van Amazon. Het Amerikaanse bedrijf verkoopt naast producten van internationale bedrijven ook Belgische producten. Opvallend is de url, want Belgen kunnen niet terecht op Amazon.be maar op Amazon.com.be.

Amazon geeft zelf aan dat er 180 miljoen producten in dertig productcategorieën aangeboden worden, waaronder ook producten van Belgische merken zoals Serax en BergHoff. Je kunt door de website navigeren in het Frans, Engels en Nederlands.

Met de opening van de webwinkel introduceert Amazon ook Prime in België. Prime-abonnees kunnen producten kopen zonder verzendkosten én krijgen toegang tot Prime Video, de videostreamingdienst van Amazon.

Amazon houdt dezelfde prijzen aan als in Nederland; 2,99 euro per maand of 25 euro per jaar.