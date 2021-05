Amazon koopt filmstudio MGM voor 8,45 miljard dollar

Amazon neemt de filmstudio MGM over. De geruchten gingen al een tijd, maar de kogel is door de kerk. Amazon telt 8,45 miljard dollar neer voor de studio en MGM bestaat straks als een aanvulling op Amazon Studios.

MGM

De reden voor Amazon om tot aankoop over te gaan is de grote bibliotheek aan films die MGM kan bieden. Dit is een geweldige toevoeging op het aanbod van Amazon Prime Video. Dat is de streamingdienst van Amazon. Hoewel er veel goede films en series op het platform te vinden zijn, ziet Amazon ook in dat het gros van buitenaf komt. Netflix heeft veel meer Originals, die ook nog eens hoge ogen gooien bij het publiek.

Koren op de molen van Amazon om een groot gebaar te maken en dat doet het door MGM Studios en zijn catalogus van meer dan 4.000 films te kopen. Hier zitten niet de minste titels bij: James Bond, Creed, Robocop, Rocky, SIlence of the Lambs, Legally Blonde, 12 Angry Men, Basic Instinct, Thelma & Louise, Tomb Raider en Poltergeist bijvoorbeeld.

Televisieseries

Interessanter is het grote scala aan televisieseries, zoals Vikings, The Handmaid’s Tale en Fargo. Deze komen straks allemaal in handen van Amazon: zo’n 17.000 afleveringen van tv-series. Het lijkt een goede aankoop en het is ook een grote: het is Amazons een-na-grootste overname ooit. In 2017 besteedde het nog meer dollars voor een overname, namelijk die van supermarktketen Whole Foods.

We wisten al een tijdje dat een overname of faillissement eraan zat te komen voor MGM, dat vorig jaar al aangaf op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar. Die gesprekken liepen toen niet, evenals de optie dat Apple het zou kopen. Dat laatste kwam vooral door het bedrag dat Apple op tafel gooide: 6 miljard voor MGM vond MGM echt te weinig. Ongepast zelfs. Die gesprekken waren vrij snel afgelopen.

Nu is het MGM dus alsnog gelukt om een eigenaar te vinden.