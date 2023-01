Wat is CFexpress en wanneer heb je deze kaarten nodig?

Firmware update

Daar CFexpress type B een relatief nieuw opslagmedium betreft kan een update van de firmware nodig zijn. Een recent model zoals de Panasonic Lumix GH6 slikt gewoon al de meeste CFexpress B-kaarten.

CFexpress kaarten zijn in principe compatible voor meerdere XQD-camera’s. Hier heb je dan inderdaad de nieuwste firmware nodig. Zo zijn CFxpress kaarten compatible met de Panasonic Lumix S1 en de Panasonic Lumix S1R. De firmware update hiervoor wordt in november verwacht. Ook voor de Canon EOS C500 Mark II is een CFexpress kaart compatible, de firmware wordt eind december verwacht. De firmware-update van Nikon zit er ook aan te komen, waarna je CFexpress kaarten kunt gebruiken voor de Nikon Z6, Nikon Z7, Nikon D5, Nikon D500 en Nikon D850. Verder zal er een firmware-update komen voor de Phase One IQ4.