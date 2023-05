Godox SL60IIBI & Godox SL60IID: Veelzijdige videolampen voor binnen en buiten

Zoals bekend gaat het bij zowel foto als video nog altijd om schrijven met licht. Bij video krijgen de beelden meer brilliance dan bij het versterken met de gain. Daarnaast ook het creatief spelen met lichtval, kleur en speciale effecten tijdens de opname. Bij fotografie draait het allemaal om de perfecte uitlichting (licht -en schaduwval), het verzachten of juist versterken van het licht, effecten en kleurnuances aanbrengen.

De hier besproken Godox SLIIBI-Color werkt met een breed kleurbereik van tussen (warm) kunstlicht en (koel) daglicht. Het model SL60IID is een geperfectioneerd daglicht-type. Beide portable Godox-lampmodellen Mark II zijn compact gebouwd en relatief licht, via de knoppen en display ergonomisch en ook op afstand te bedienen.

Uitvoering en toepassing

Videolampen zoals de hier besproken beide Godox-modellen bestaan uit een metalen lamphuis met hangreep, de lampunit zelf met reflector, een achterop geplaatst bedieningsconsole en de ingebouwde netvoeding. Het lichtdeel is een zogenaamde continuous COB, dat staat voor Chip On Board. Technisch gezien een lichtgevende LED-chip met een relatief grote lichtopbrengst. Hier 60 watt. Er zit een heathsink (geribbelde wegvanger voor de warmte) rondom de buitenzijde van de LED-chip. Dat voorkomt ophoping van warmte achter een aangebracht accessoire. Nu afgifte in de reflector, softbox e.d. De levensuur van de COB is 50.000 uur.

De complete lamp plaats je op een lampstatief of desgewenst een driepoot voor camera’s. Dit via een standaard aansluiting met aandraaischroef voor lampstatieven. De kop is kantelbaar en zet je vast middels een handgreep. En de stekker gaat in het stopcontact. Op het lamphuis valt van alles voor de kleur, lichtsoort, het type belichting (lichtval en kracht) en effecten in te stellen. Tevens zijn daar tal van accessoires zoals reflectoren, diffusors, paraplu’s en filters voorop te bevestigen. Godox noemt deze modifiers en shapers, in het Nederlands lichtvervormers. Tegenwoordig veelal ook uitgerust met app-besturing of een remote (afstandsbediening). Deze lampen zijn geschikt voor zowel video als foto. Bij video behalve de productie van films en broadcast ook in de eigen creatieve studio, in het veld en bij vlogging.

Godox SL60IIBI

De Godox SL60IIBI Bi-color LED Video Light is een veelzijdige videolamp die voorziet zoals de naam al aangeeft in meerdere (Bi) kleuren. Je kunt de kleurtemperatuur variëren van 2800 (kunstlicht) tot 6500K (blauw daglicht). Daarmee valt vrijwel elke afstemming op het omgevingslicht te realiseren. Idem het samen belichten met andere lichtarmaturen. Laat je creativiteit met lamplicht gewoon de vrije loop.

De specificaties zijn zonder meer goed voor een LED-videolamp in deze prijsklasse. Om te beginnen de CRI van minimaal 96 en TLCI van minimaal 97 voor een hoogst nauwkeurige kleurweergave. N.B.: CRI staat voor Color Rendering Index, dat wil zeggen hoe nauwkeurig een lichtbron de kleuren weergeeft. De norm is 95 of meer. TLCI voor Televisie Lighting Consistency Index, dat wil zeggen hoe goed de weergave van een lichtbron voor tv is. Meer dan 90 is de norm.

Uiteraard ook een glad verlopende diminstelling 0 tot 100 %. Godox zelf vermeldt een lichtopbrengst van 25.100 Lux met standaard reflector op 1 meter afstand. De video/fotograaf kan de instellingen zowel op de armatuur zelf regelen als op afstand. Dat laatste via bluetooth 2.4 GHz draadloze Light Body Control met een app op de smartphone of tablet. Het bereik gaat tot 30 meter.

Via de app maak je een project aan voor het creëren van groepen en kanalen. Het bereik is 30 meter. De app detecteert de aanwezige lichtbronnen (fixtures) met hun ID en die kan de gebruiker vervolgens aan diens project toevoegen. Tevens verzorgt deze Godox-app de instellingen van het lamplicht zelf (CCT) en het afregelen van de effecten (FX) via een duidelijke gekleurde grafische display op de smartphone of tablet. Ook de firmware update gaat via de Godox-app. Aan de achterzijde zitten de bedieningsknoppen en aansluiting voor de netstroom. Bij de knoppen de aan/uit, de draaiknop voor het dimmen, een kanaal- en een groepknop, de draaiknop voor de lichteffecten met FX-toets en de toets voor bluetooth. Gebruik je bicolor dan dient de linker draaiknop ook voor de keuze van het aantal graden Kelvin. Er zijn displays voor lichtopbrengst (verstelbaar in stappen van 1 %), kleurtemperatuur, ingestelde kanalen en groepen plus bluetooth pairing.

Degelijk en efficiënt

Dan de ingebouwde speciale effecten. Die zijn met name interessant bij video zodat je deze FX’s later niet meer bij de postproduction behoeft aan te brengen. Wij noemen de lichteffecten: Storm (3 varianten), Flash (3x) , Kaars, TV, Vuurwerk, Fire en Broken Bulb.

In de praktijk wil menig video/fotograaf de lampunit verder aankleden met licht- en ook kleur sturende accessoires. Hierbij komt Bowens-bevestiging voor frontaccessoires prima van pas. Bijvoorbeeld bij het toepassen van de ruime keuze aan de eigen Godox modifiers, maar ook met die van de vele andere fabrikanten. De voeding is globaal georiënteerd dankzij de 100-240 Volt keuze. En de ventilator blijft relatief stil.

De doelgroep is video- en filmproductie studiosettings voor zowel video als foto en tv-uitzendingen maar ook vloggers kunnen er prima mee aan de slag. In de praktijk geeft de lampkop zelf al een lekkere hoeveelheid licht. Dat neemt nog toe door het plaatsen van de meegeleverde reflector. Een mooi zwart metalen model dat aan de binnenzijde zilverkleurig met kleine putjes bekleed is. Degelijk en efficiënt. De kleurweergave staat op hoog niveau. De warmteafgifte en het voortgebrachte geluid zijn relatief gering.

Godox SL60IID

De D van dit Godox SL60IID LED Video Light staat voor daglicht. Het gaat om een relatief compacte COB LED-lamp met een constante kleurtemperatuur van 5600 Kelvin. In de praktijk spreekt dit videolicht de gebruikers aan die gaan voor helderheid bij een vaste daglicht-kleurtemperatuur. De constante kleurweergave is met CRI 96+ heel goed voor deze prijsklasse. Godox beoogt met deze videolamp de doelgroepen die werken op lwisselende ocaties, studiofotografie, video/filmproductie en tv-studio’s. Je sluit de lamp ter plaatse op de netvoeding aan. De lichtbron zelf is ook hier een energiezuinige 60 Watt COB LED met een goede ingebouwde ventilator en heathsink bescherming tegen oververhitting.

De helderheid van deze Godox videolamp valt te dimmen van 0 % tot 100 % . Dat verloopt via de hiervoor al besproken knoppen op de achterkant van het Godox SL60IID LED lamphuis of de app. Het bedieningspaneel verschilt ten opzichte van het bicolour-model alleen op nu geen variabele kleurregeling.

Andere belangrijke specificaties zijn: Het display toont de op dat moment gebruikte instellingen. In de praktijk snel en comfortabel te beoordelen. Net als bij de bicolor de Bowens-bajonetvatting voor het bevestigen van lichtverspreiders- en vervormers. Onder andere Softboxes, Snuiten, Fresnel Lenses en beauty dishes. Heel handig is de Godox softbox die in slechts luttele seconden als een soort paraplu uitklapt. Er zijn acht lichteffecten aan boord. (3 minder dan bij de Bi-uitvoering). Eveneens aan te sturen via de Godox-app op de smartphone. Bluetooth tot 30 meter afstand. Een TLCI van groter dan 97, ideaal voor broadcast en cinematografie. De lichtopbrengst (helderheid) bedraagt volgens de eigen Godox specificaties.18.600 Lux op 1 meter afstand met een standaard-reflector (meegeleverd). Opvallend ten opzichte van eerdere Godox-modellen is deze videolamp behoorlijk stil. Heel gewenst bij videoshots in een rustige omgeving.

Tot slot…

Je kunt natuurlijk bij minder gunstig licht of in de studio op de gain of Dual-ISO-instelling van de camcorder of systeemcamera vertrouwen. Maar in de praktijk geeft een videolamp zoals de hier besproken Godox-modellen net die extra sprankeling en sfeervolle lichtval die het geschoten beeld doet floreren. De bouwkwaliteit en bediening mogen er zijn. Daarnaast ook nog een aantal ingebouwde speciale lichteffecten. In geval van creatieve video gaat onze voorkeur uit naar bicolor om daar precies de gewenste stemming/sfeer mee op te roepen. Dit alles licht, portable, behoorlijk stil en tegen een aantrekkelijk prijs. Aanbevolen voor zowel video als foto.

Prijzen & Info

Godox SL60IID LED Video Light € 199,-

Godox SL60IIBI Bi-color LED Video Light € 219,-

Disnet, www.disnet.nl